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Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να επανέλθει σε απευθείας διάλογο με τον Πούτιν εφόσον αποτύχουν οι αμερικανικές προσπάθειες
Πολιτική
17:00 - 19 Δεκ 2025

Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να επανέλθει σε απευθείας διάλογο με τον Πούτιν εφόσον αποτύχουν οι αμερικανικές προσπάθειες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη θα χρειαστεί να επανέλθει σε άμεσες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν αποτύχουν οι τελευταίες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τη μεσολάβηση σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή (19/12) ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το Reuters, ευρωπαίοι ηγέτες, που ανησυχούν για τις μελλοντικές στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πούτιν, έχουν δυσαρεστηθεί από τον αποκλεισμό τους από τις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται υπό την ηγεσία της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναγκαζόμενοι αντ’ αυτού να ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας από το περιθώριο.
«Είτε θα επιτευχθεί μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη, με τις απαιτούμενες εγγυήσεις ασφάλειας», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, «είτε θα χρειαστεί τις επόμενες εβδομάδες να βρούμε τρόπους, ώστε οι Ευρωπαίοι να επανεμπλακούν σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τη Ρωσία και μάλιστα με πλήρη διαφάνεια».

Σημειώνεται ότι ο λόγος του Μακρόν έρχεται λίγο αφού οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία με δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105,44 δισ. δολάρια), το οποίο θα στηρίζεται στον ίδιο τον προϋπολογισμό της Ένωσης και όχι σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών αποδείχθηκαν υπερβολικά δύσκολο να ξεπεραστούν. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να στερήσει από τον εαυτό της μια άμεση γραμμή επικοινωνίας με τη Μόσχα.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να έχουν συνομιλίες με Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται ότι περισσότερες χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, έχουν διακόψει την επικοινωνία με τον Πούτιν από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία. Ο Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας δύο ωρών με τον Πούτιν τον Ιούλιο, την πρώτη εδώ και τρία χρόνια, κατά την οποία ζήτησε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όμως η συζήτηση δεν είχε καμία εμφανή επίδραση στον πόλεμο.

Η Ένωση έχει συμφέρον να βρει το κατάλληλο πλαίσιο για την επανέναρξη συνομιλιών με τη Ρωσία, δήλωσε ο Μακρόν, διαφορετικά οι ηγέτες της κινδυνεύουν να μείνουν να μιλούν μόνο μεταξύ τους και «με διαπραγματευτές που μόνο αυτοί θα μιλούν με τους Ρώσους».

Προειδοποιήσεις για σταδιακή κόπωση από τον πόλεμο

Ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ προειδοποιούν ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθούν τα έως τώρα υψηλά επίπεδα δημόσιας στήριξης για τη συνέχιση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες ήταν αποφασισμένοι να αποτρέψουν τον κίνδυνο να χρεοκοπήσει το Κίεβο το επόμενο έτος, καθώς θεωρούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλή για τη δική τους ασφάλεια. Ωστόσο, οι περισσότεροι ήλπιζαν να χρησιμοποιήσουν ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τον σκοπό αυτό και όχι τα δικά τους χρήματα.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι η συμφωνία της συνόδου δείχνει πως η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί όταν χρειάζεται, αλλά ότι ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πολιτική πίεση στο εσωτερικό τους.

«Αυτό ακριβώς ελπίζει ο Πούτιν: ο συνδυασμός μιας μορφής πολεμικής κόπωσης με έναν υβριδικό πόλεμο που φέρνει πολλή αβεβαιότητα και ανασφάλεια στις κοινωνίες μας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στους δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο.

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