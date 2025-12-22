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Δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής LNG της Κίνας η Ρωσία – Ρεκόρ εξαγωγών τον Νοέμβριο
Ειδήσεις
11:33 - 22 Δεκ 2025

Δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής LNG της Κίνας η Ρωσία – Ρεκόρ εξαγωγών τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Τον Νοέμβριο, οι ρωσικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Κίνα έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με το Πεκίνο να παραβλέπει τις δυτικές κυρώσεις για να εξασφαλίσει φθηνότερο καύσιμο.

Οι συνολικές εισαγωγές LNG της Κίνας σημείωσαν ετήσια άνοδο για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς η χαμηλή ζήτηση είχε περιορίσει προηγουμένως τις ανάγκες της χώρας. Από τον Αύγουστο, η Κίνα άρχισε να λαμβάνει φορτία από το έργο Arctic LNG 2 της Ρωσίας, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, μέσω του τερματικού σταθμού Beihai.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων που δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο, οι παραδόσεις LNG από τη Ρωσία προς την Κίνα υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τους 1,6 εκατ. μετρικούς τόνους. Η αύξηση αυτή ανέδειξε τη Ρωσία ως τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Κίνας μετά το Κατάρ, ξεπερνώντας την Αυστραλία.

Η Μόσχα στράφηκε στη μεγαλύτερη αγορά φυσικού αερίου της Ασίας για να αντισταθμίσει τη μείωση των αποστολών προς την Ευρώπη, η οποία για δεκαετίες αποτελούσε τον κύριο πελάτη της, αλλά άλλαξε μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ρωσία προχώρησε σε σημαντικές εκπτώσεις, καθιστώντας το LNG της το φθηνότερο μεταξύ των 12 προμηθευτών της Κίνας, με τιμή περίπου 10% χαμηλότερη από τον μέσο όρο, στα 9,85 δολάρια ανά εκατ. βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu).

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