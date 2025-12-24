Τρεις νεκροί σε νέα έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα

Δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους, μαζί με ακόμη ένα άτομο, ύστερα από νέα έκρηξη σε όχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Μόσχα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής Κρατικής Ανακριτικής Επιτροπής, οι δύο αστυνομικοί πλησίασαν έναν άνδρα που παρουσίαζε ύποπτη συμπεριφορά και τότε ενεργοποιήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν. Η ίδια πηγή ανέφερε και τον θάνατο τρίτου προσώπου, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για την ταυτότητά του.

Ανεπίσημα κανάλια ενημέρωσης στο ρωσικό Telegram μετέδωσαν ότι ο δράστης φέρεται να ήταν ανάμεσα στους νεκρούς και ότι πυροδότησε τη βόμβα τη στιγμή που τον προσέγγισαν οι αστυνομικοί, πληροφορία που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

{https://x.com/news_az/status/2003697442659905798}

Η έκρηξη καταγράφηκε στην οδό Ελέτσκαγια, στη νότια πλευρά της Μόσχας, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου τη Δευτέρα σκοτώθηκε ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης υπηρεσιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατού. Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι θεωρούν πιθανή την εμπλοκή της Ουκρανίας στη δολοφονία του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη αντίδραση από το Κίεβο.

Πλάνα που προβλήθηκαν από ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν την περιοχή αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

{https://x.com/zorba222/status/2003699955219988770}

Από την έναρξη της σύγκρουσης με την Ουκρανία, η οποία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια, αρκετοί Ρώσοι στρατιωτικοί και προβεβλημένοι υποστηρικτές του πολέμου έχουν δολοφονηθεί. Για ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις, την ευθύνη έχει αναλάβει η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.