Συρία: Έκρηξη σε αλαουιτικό τέμενος στη Χομς – Τουλάχιστον 8 νεκροί, 18 τραυματίες

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε τέμενος της μειονοτικής σέκτας των Αλαουιτών στη συριακή πόλη Χομς την Παρασκευή, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το SANA επικαλέστηκε, όπως αναμεταδίδει το Reuters, αξιωματούχο του συριακού υπουργείου Υγείας, τον Νατζίμπ αλ-Ναασάν, ο οποίος δήλωσε ότι άλλοι 18 τραυματίστηκαν και ότι οι αριθμοί δεν είναι οριστικοί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν.

Το γραφείο Τύπου της πόλης ανέφερε ότι εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στο εσωτερικό του τεμένους Ιμάμ Άλι μπιν Άμπι Ταλίμπ και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή. Τοπικός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο SANA ότι η ταυτότητα του δράστη και τυχόν σύνδεσή του με βίαιες ομάδες παραμένουν άγνωστες.

Τοπικός αξιωματούχος, ο Ισάμ Νααμέχ, δήλωσε στο Reuters ότι η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής το μεσημέρι.

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση ως «τρομοκρατικό έγκλημα». Χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, ο Λίβανος και το Κατάρ, καταδίκασαν επίσης την επίθεση.

Τα συριακά κρατικά μέσα δημοσίευσαν πλάνα με διασώστες και δυνάμεις ασφαλείας να εξετάζουν τα συντρίμμια που ήταν σκορπισμένα στο πράσινο χαλί του τεμένους.

Η Συρία έχει συγκλονιστεί από αρκετά επεισόδια σεχταριστικής βίας από τότε που ο μακροχρόνιος ηγέτης Μπασάρ αλ-Άσαντ, Αλαουίτης στο θρήσκευμα, ανατράπηκε πέρυσι από επίθεση ανταρτών και αντικαταστάθηκε από κυβέρνηση υπό την ηγεσία μελών της σουνιτικής μουσουλμανικής πλειοψηφίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας άμαχος διερμηνέας σκοτώθηκαν στην κεντρική Συρία από επίθεση που οι αρχές περιέγραψαν ως έργο υπόπτου μέλους του Ισλαμικού Κράτους, μιας βίαιης σουνιτικής μουσουλμανικής οργάνωσης.