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Ανατροπή στην υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της
Ειδήσεις
15:51 - 26 Δεκ 2025

Ανατροπή στην υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, η οποία είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της τον Ιανουάριο του 2022.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σήμερα το πρωί στη σύλληψη του γιου της, τον οποίο θεωρούν βασικό ύποπτο για τον θάνατό της, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για οικονομικά κίνητρα. Από την αρχή της υπόθεσης, ο ίδιος ισχυριζόταν πως η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η μητέρα του κάπνιζε έντονα, ωστόσο η εκδοχή αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τις αρχές.

Νωρίτερα σήμερα, ο 60χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του, το οποίο αφορά τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και του εμπρησμού. Αρχικά παρουσιάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Εκεί ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία του δόθηκε, και αναμένεται να επανεμφανιστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι, παρότι αρχικά έκανε λόγο για ατύχημα, η έρευνα των αρχών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Συγκεκριμένα, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία ηρεμιστικών ουσιών στο αίμα της γυναίκας, φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, δεν λάμβανε. Επιπλέον, στο διαμέρισμα βρέθηκαν ίχνη εύφλεκτης ουσίας.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του 60χρονου.

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