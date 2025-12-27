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Βραζιλία: Υπό δικαστικό έλεγχο η Κεντρική Τράπεζα για εκκαθάριση της Banco Master
Ειδήσεις
17:14 - 27 Δεκ 2025

Βραζιλία: Υπό δικαστικό έλεγχο η Κεντρική Τράπεζα για εκκαθάριση της Banco Master

Reporter.gr Newsroom
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Η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή νομικό έλεγχο μετά την απόφασή της να θέσει σε εκκαθάριση την Banco Master, μια ασυνήθιστη δικαστική παρέμβαση που μπορεί να επηρεάσει τη νομική βεβαιότητα των ρυθμιστικών αποφάσεων της τράπεζας.

Τόσο το Ανώτατο Δικαστήριο όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν ζητήσει λεπτομερείς πληροφορίες για την κίνηση αυτή, με την Κεντρική Τράπεζα να πρέπει να ανταποκριθεί εντός προθεσμίας. Η εκκαθάριση προέκυψε μετά από μήνες ερευνών σχετικά με τις δραστηριότητες της Banco Master και του διευθύνοντος συμβούλου της, Ντάνιελ Βορκάρο, ο οποίος είχε φυλακιστεί για περίπου έναν μήνα και στη συνέχεια αφέθηκε με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Η Κεντρική Τράπεζα βρήκε στοιχεία που υποδεικνύουν απόπειρα απάτης στην προτεινόμενη πώληση της Master στην Banco de Brasília, μια κρατική τράπεζα, και παρέδωσε τα ευρήματα στην ομοσπονδιακή αστυνομία και εισαγγελία, οι οποίες ζήτησαν τη σύλληψη του Βορκάρο και άλλων στελεχών στις 17 Νοεμβρίου.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που απόφαση υπαγόμενη στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας τίθεται υπό τον έλεγχο των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικές αρχές στον περίπλοκο πολιτικό ιστό της Μπραζίλια, τον οποίο ο Βορκάρο είχε μάθει να εκμεταλλεύεται. Η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει σχολιάσει το Bloomberg σχετικά με την υπόθεση.

Ο Βορκάρο κατηγορείται ότι η τράπεζά του κατασκεύασε εικονικές πιστωτικές συναλλαγές που πωλήθηκαν στη Banco de Brasília. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια δεν μεταβιβάστηκαν ποτέ και ότι η κρατική τράπεζα αγόρασε άλλα χαρτοφυλάκια εκτός έρευνας.

Τον Δεκέμβριο, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Ντίας Τοφόλι ανέλαβε τον έλεγχο της έρευνας, έπειτα από αίτημα υπεράσπισης που υποστήριξε ότι οι ενέργειες της αστυνομίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν άτομα με κοινοβουλευτική ασυλία. Στα κατασχεθέντα έγγραφα υπήρχαν στοιχεία σχετικά με συναλλαγή ακινήτου που αφορούσε ομοσπονδιακό βουλευτή, κάτι που, αν και άσχετο με την έρευνα της Master, οδήγησε τον Τοφόλι να απαιτήσει προέγκριση όλων των νομικών ενεργειών από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ο Τοφόλι προγραμμάτισε ακρόαση για τις 30 Δεκεμβρίου μεταξύ του Βορκάρο, του πρώην διευθύνοντος της Banco de Brasília, Πάουλο Ενρίκε Κόστα, και του διευθυντή εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας, Αίλτον ντε Ακίνο. Η ακρόαση προγραμματίστηκε χωρίς αίτημα της αστυνομίας ή εισαγγελίας, με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα να εισηγείται να αναβληθεί.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, Γκαμπριέλ Γκαλιπόλο, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παράσχει όλα τα στοιχεία και να συνεργαστεί πλήρως με το Ανώτατο Δικαστήριο. Παράλληλα, ο υπουργός του Ελεγκτικού Συνεδρίου άνοιξε ξεχωριστή έρευνα για πιθανές αστοχίες της Κεντρικής Τράπεζας στην εποπτεία της Banco Master, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες της τράπεζας μπορεί να καθυστέρησαν αδικαιολόγητα και να αύξησαν τον συστημικό κίνδυνο.

Η Banco Master, κάποτε ανερχόμενο αστέρι του βραζιλιάνικου χρηματοπιστωτικού τομέα, προσέλκυσε δισεκατομμύρια ρεάλ από ιδιώτες επενδυτές μέσω πλατφορμών που προωθούσαν τα ομόλογά της ως ασφαλή, καλυπτόμενα από το Ταμείο Εγγύησης Πιστώσεων (FGC). Αλλαγές στον κανονισμό της Κεντρικής Τράπεζας το 2023 και 2024 περιόρισαν την πρόσβαση στο FGC και απαιτούν πλέον συνεισφορά των τραπεζών με βάση το προφίλ κινδύνου τους, κάτι που πλήττει σοβαρά το επιχειρηματικό μοντέλο της Master.

Η εκκαθάριση της Banco Master θα μπορούσε να επιβαρύνει το FGC έως και 55 δισ. ρεάλ (10 δισ. δολάρια), εάν καταρρεύσουν και άλλες μικρότερες τράπεζες, αναγκάζοντας τις μεγαλύτερες τράπεζες της Βραζιλίας να αναπληρώσουν το ταμείο.

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