Διπλωματικός πυρετός για την Ουκρανία στη Φλόριντα – Τραμπ: «Θα έχουμε συμφωνία και θα είναι ισχυρή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή (28/12) στις 20:30 (ώρα Ελλάδας) στην είσοδο της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο κρίσιμων επαφών μεταξύ των δύο ηγετών, με επίκεντρο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μετά τη συνάντησή τους, προβλέπεται κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματίσει νέα επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αναλυτικότερα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, έκανε αναφορές στις πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις και από τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι και οι δύο ηγέτες επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας.

«Σήμερα θα έχουμε μια εξαιρετική συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ και προανήγγειλε την επίτευξη συμφωνίας για την ασφάλεια, τονίζοντας ότι «θα υπάρξει συμφωνία ασφάλειας» και ότι αυτή «θα είναι ισχυρή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι εξετάζεται ένα ισχυρό πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία, ενώ αναφέρθηκε θετικά στη στάση των ευρωπαϊκών χωρών και στη στήριξή τους στη διαδικασία των συνομιλιών.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε ότι ενδέχεται να επικοινωνήσει ακόμη και σήμερα με τους Ευρωπαίους ηγέτες, επισημαίνοντας ότι σκοπεύει να συνομιλήσει μαζί τους στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από την ειρηνευτική διαδικασία. Παράλληλα, δήλωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, ο Ρώσος πρόεδρος «είναι πολύ σοβαρός ως προς την επίτευξη της ειρήνης». Δεν απέκλεισε επίσης νέα απευθείας συνάντησή μαζί του. Υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ισχυρά οικονομικά οφέλη για την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και εξέφρασε την προσδοκία οι επαφές να οδηγήσουν σύντομα σε ειρήνη. Όπως ανέφερε, οι ομάδες των δύο πλευρών έχουν επεξεργαστεί ένα σχέδιο 20 σημείων, με τη σημερινή συνάντηση να επικεντρώνεται στις στρατηγικές προώθησής του.

Σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις, ο Ζελένσκι δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο των σημερινών συζητήσεων.

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Πιέσεις στην Ουκρανία ώστε να εγκαταλείψει το Ντονμπάς - Σε ευθυγράμμιση με τον Τραμπ ο Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία δέχεται πιέσεις τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τη Ρωσία να αποχωρήσει οικειοθελώς από την περιοχή του Ντονμπάς. Αυτή τη στιγμή, το Κίεβο ελέγχει περίπου το 20% της συγκεκριμένης περιοχής.

Παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική προέλαση, οι επιχειρήσεις εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς και συνοδεύονται από ιδιαίτερα υψηλό κόστος σε ανθρώπινες ζωές και στρατιωτικό υλικό. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η Μόσχα θα χρειαστεί τουλάχιστον τρία χρόνια για να καταφέρει να καταλάβει, μέσω στρατιωτικών συγκρούσεων, το σύνολο του Ντονμπάς.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική πλευρά και οι ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι ενδεχόμενη παράδοση του υπόλοιπου Ντονμπάς θα καθιστούσε το Κίεβο ιδιαίτερα ευάλωτο σε μια νέα ρωσική επίθεση, καθώς θα συνεπαγόταν την εγκατάλειψη σημαντικών αμυντικών οχυρώσεων.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει ότι η περιοχή ανήκει ιστορικά στη Ρωσία και έχει προειδοποιήσει ότι το Ντονμπάς θα περάσει υπό ρωσικό έλεγχο είτε μέσω διπλωματικών διαύλων είτε με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν από τη συνάντηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες κινούνται στην ίδια γραμμή, ενώ υποστηρίζεται ότι η στάση της Ουκρανίας και των ευρωπαϊκών χωρών οδηγεί στη συνέχιση του πολέμου.

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Οι προβλέψεις των 20 σημείων και τα ανοιχτά ζητήματα

Το σχέδιο για το οποίο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει 20 σημεία, όπως υπενθυμίζει το Reuters. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το έγγραφο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. To προσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Ουκρανίας.

2. Προβλέπεται η σύναψη συνολικής συμφωνίας μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ειρήνης, προτείνεται η δημιουργία μηχανισμού επιτήρησης της γραμμής επαφής — δηλαδή της σημερινής γραμμής του μετώπου — μέσω δορυφορικών και μη επανδρωμένων συστημάτων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα παραβιάσεις και να αποτρέπονται νέες συγκρούσεις.

3. Η Ουκρανία θα πρέπει να λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ακριβής τρόπος εφαρμογής τους.

4. Σε καιρό ειρήνης, η Ουκρανία θα διατηρεί στρατό δύναμης 800.000 στρατιωτών. Προγενέστερο αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε μείωση του αριθμού αυτού.

Εγγυήσεις ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ

5. Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες θα παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, αντίστοιχες με το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης, θα επανενεργοποιούνται όλες οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Μόσχας. Αντίθετα, σε περίπτωση ουκρανικής επίθεσης κατά της Ρωσίας, οι εγγυήσεις ασφάλειας θα αίρονται.

6. Η Ρωσία θα πρέπει να δεσμευτεί σε πολιτική μη επιθετικότητας έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας, μέσω της ψήφισης όλων των αναγκαίων νόμων και εγγράφων επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από συντριπτική πλειοψηφία της Κρατικής Δούμας.

7. Η Ουκρανία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε προκαθορισμένη ημερομηνία και έως τότε θα έχει προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

8. Προβλέπεται συμφωνία επενδύσεων και αναπτυξιακού πακέτου για την Ουκρανία, που περιλαμβάνει συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες για την ανοικοδόμηση της χώρας, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών φυσικού αερίου και την εξόρυξη πρώτων υλών.

9. Θα δημιουργηθούν πολλαπλά ταμεία για την οικονομική ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση κατεστραμμένων περιοχών και την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών. Στόχος είναι η κινητοποίηση έως και 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε η Ουκρανία να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της.

10. Η Ουκρανία θα επιταχύνει τις διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαφωνίες για Ζαπορίζια και εδαφικά ζητήματα

11. Η Ουκρανία θα επιβεβαιώσει τον ουδέτερο χαρακτήρα της ως κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα.

12. Το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια προτείνεται να λειτουργεί υπό καθεστώς κοινής χρήσης. Σύμφωνα με την αμερικανική πρόταση, Ρωσία και Ουκρανία θα έχουν ισότιμη συμμετοχή. Η Ουκρανία, ωστόσο, επιθυμεί τη δημιουργία κοινοπραξίας με τις ΗΠΑ για τη λειτουργία του εργοστασίου, χωρίς ρωσική συμμετοχή. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι στο σημείο αυτό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συναίνεση.

13. Ρωσία και Ουκρανία θα δεσμευτούν στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία και την κοινωνία, με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της ανεκτικότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει επίσης τα ευρωπαϊκά πρότυπα θρησκευτικής ελευθερίας και προστασίας των γλωσσών των μειονοτήτων.

14. Η Ρωσία θα αποσύρει τα στρατεύματά της από τις περιοχές Ντνιπροπετρόβσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές:

Επιλογή Α: Πάγωμα της γραμμής του μετώπου στις περιοχές Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Επιλογή Β: Δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου στο Ντονμπάς, επικυρωμένης μέσω δημοψηφίσματος.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, πρόκειται για το δυσκολότερο σημείο των διαπραγματεύσεων. Η Ρωσία ζητά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές του ανατολικού Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχει το Κίεβο, ενώ η Ουκρανία επιδιώκει την παύση των συγκρούσεων στα σημερινά όρια του μετώπου. Η αμερικανική πλευρά έχει προτείνει τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών και ζώνης ελεύθερου εμπορίου στο τμήμα του Ντονέτσκ που ελέγχεται από την Ουκρανία.

Άμεση κατάπαυση του πυρός και εκλογές

15. Μετά την επικύρωση της εδαφικής συμφωνίας, Ρωσία και Ουκρανία δεσμεύονται να μην προχωρήσουν σε μονομερείς αλλαγές με τη χρήση βίας.

16. Η Ρωσία θα δεσμευτεί να μην παρεμποδίζει την Ουκρανία στη χρήση του ποταμού Δνείπερου και της Μαύρης Θάλασσας.

17. Θα συσταθεί επιτροπή ανθρωπιστικών ζητημάτων, αρμόδια για την ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων πολέμου και την επιστροφή όλων των κρατούμενων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και πολιτικών κρατουμένων.

18. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

19. Η συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική και η εφαρμογή της θα επιβλέπεται από Συμβούλιο Ειρήνης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Στον μηχανισμό θα συμμετέχουν η Ουκρανία, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση παραβιάσεων, θα επιβάλλονται κυρώσεις.

20. Μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν επί του συνόλου της συμφωνίας, θα τεθεί άμεσα σε ισχύ πλήρης και γενική κατάπαυση του πυρός.