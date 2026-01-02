Τραμπ και Σι σε νέες... περιπέτειες το 2026 - Στο επίκεντρο η τεχνολογία

Η πορεία των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας αναμένεται να γίνει σαφέστερη το 2026, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζουν αμοιβαίες επισκέψεις μετά την εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο. Αν και το αμερικανικό πολιτικό και στρατιωτικό κατεστημένο θεωρεί ότι οι ΗΠΑ πρέπει να προετοιμαστούν για δεκαετίες στρατηγικού ανταγωνισμού με την Κίνα, ο Τραμπ αντιμετωπίζει το Πεκίνο ως εταίρο με τον οποίο μπορεί να κάνει συμφωνίες, ακόμη κι αν χρησιμοποιεί τακτικές απειλές για να αποσπάσει βραχυπρόθεσμα οφέλη.

Ωστόσο, ανεξαρτήτως της προσέγγισης του Τραμπ, ο Σι είναι πεπεισμένος ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει την Κίνα μακροπρόθεσμα. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας παρουσιάσει το 15ο Πενταετές Σχέδιο τον Μάρτιο, ο Σι αναμένεται να επιταχύνει την προσπάθεια τεχνολογικής και βιομηχανικής αυτάρκειας της χώρας, θωρακίζοντάς την από «σημεία στραγγαλισμού» που ελέγχονται από τις ΗΠΑ, όπως οι ημιαγωγοί υψηλής ποιότητας.

Αναλυτής του Chatham House σημειώνει, πάντως, ότι η ασταθής πορεία των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας θα επηρεάσει οπωσδήποτε και τον υπόλοιπο κόσμο, δεδομένης της απαράμιλλης ισχύος και εμβέλειας των δύο χωρών.

Αυτό θα φανεί και από τις μεγάλες διεθνείς συνόδους του 2026. Ξεχωρίζουμε τη σύνοδο των BRICS στην Ινδία (ημερομηνία υπό καθορισμό), την APEC στην Κίνα τον Νοέμβριο και τη σύνοδο της G20 στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.

Στην υπόλοιπη Ασία, το Μπανγκλαντές και το Νεπάλ θα διεξαγάγουν εκλογές το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε κλίμα έντασης μετά τις πρόσφατες εξεγέρσεις υπό την ηγεσία της Gen Z.

Και τέλος, οι νέοι ηγέτες της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι και ο πρόεδρος Λι Τζε-μιούνγκ, θα προσπαθήσουν να διαχειριστούν την πολιτική πόλωση και τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη στο εσωτερικό, ισορροπώντας ταυτόχρονα τις περίπλοκες σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Κίνα.