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Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Κρίσιμο διήμερο για την πορεία των κινητοποιήσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:18 - 02 Ιαν 2026

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Κρίσιμο διήμερο για την πορεία των κινητοποιήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Στα μπλόκα παραμένουν τα τρακτέρ, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις να μπαίνουν πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή τους.

Μετά από μια πρωτοφανή Πρωτοχρονιά, -καθώς για πρώτη φορά οι αγρότες υποδέχθηκαν την αλλαγή του χρόνου πάνω στην άσφαλτο-, οι διεργασίες εντείνονται ενόψει των επόμενων κινήσεων.

Το προσεχές διήμερο θεωρείται καθοριστικό: σήμερα (2/1), συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται στο σημείο εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται, ωστόσο, η πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περίπου 50 μπλόκα απ’ όλη τη χώρα, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfe1ej7opind?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ανοιχτά και κλειστά τελωνεία

Ανοιχτά παραμένουν και σήμερα τα μπλόκα στα τελωνεία του Προμαχώνα, των Ευζώνων και της Νίκης, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων της Κυριακής.

Αντίθετα, στον συνοριακό σταθμό της Εξοχής Δράμας, το μπλόκο για τα φορτηγά επανέρχεται από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, μετά την προσωρινή άρση των αποκλεισμών των προηγούμενων ημερών, που είχε αποφασιστεί για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατά τις γιορτές.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η διέλευση όλων των οχημάτων πραγματοποιείται κανονικά, ωστόσο ο δρόμος αναμένεται να κλείσει εκ νέου αύριο, Σάββατο, από τις 18:00 έως τις 22:00.

Παράλληλα, αύριο στις 12:00 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων προγραμματίζουν πορεία με αγροτικά οχήματα και τρακτέρ στην πόλη του Κιλκίς, επιδιώκοντας συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Κιλκίς, Γιώργο Γεωργαντά, ώστε να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, πριν επιστρέψουν στο τελωνείο.

Στο τελωνείο της Νίκης, όπου το μπλόκο παρέμεινε ανοιχτό τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και σήμερα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν το βράδυ, στις 7, για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του δρόμου αύριο ή και μεθαύριο, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης.

Πρωτοχρονιά στο μπλόκο και μήνυμα ενότητας

Η αποφασιστικότητα των αγροτών αποτυπώθηκε και τη νύχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, όταν η Εθνική Οδός μετατράπηκε σε υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων. Παρά τις πολικές θερμοκρασίες, άναψαν φωτιές σε βαρέλια, έστησαν ψησταριές με κοκορέτσια και υποδέχθηκαν το 2026 με ζωντανή ρεμπέτικη μουσική και ζεστό κρασί.

Η κοπή της βασιλόπιτας έγινε πάνω στο καπό ενός τρακτέρ, με το μήνυμα που έστειλαν να είναι σαφές και συμβολικό: «Το φλουρί ανήκει σε κάθε σκηνή του μπλόκου». Όταν ρωτήθηκαν αν θα κοπεί κομμάτι για την κυβέρνηση, η απάντηση ήταν αιχμηρή: «Θα κόψουμε για την κυβέρνηση; Την κόψαμε το απόγευμα».

Παρά το σύντομο εορταστικό διάλειμμα, το μήνυμα των αγροτών παραμένει αμετακίνητο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, «όταν διακυβεύεται η επιβίωσή μας, η αξιοπρέπειά μας και η ίδια μας η ζωή, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/01/2026 - 13:38
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