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Η Ασία ανέβασε ταχύτητα, η Ευρώπη βούλιαξε σε βιομηχανική κρίση το 2025
Ειδήσεις
20:10 - 02 Ιαν 2026

Η Ασία ανέβασε ταχύτητα, η Ευρώπη βούλιαξε σε βιομηχανική κρίση το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη μειώθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο, ενώ η Ασία έκλεισε το 2025 με ισχυρότερη ανάπτυξη σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters. 

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο, καθώς η παραγωγή μειώθηκε για πρώτη φορά σε διάστημα 10 μηνών λόγω νέων πτωτικών παραγγελιών, σύμφωνα με ιδιωτικές έρευνες. Ο δείκτης HCOB Eurozone Manufacturing PMI της S&P Global υποχώρησε στις 48,8 μονάδες από 49,6 τον Νοέμβριο, σημειώνοντας χαμηλό 9 μηνών και κάτω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση για δεύτερο συνεχή μήνα.

Η πτώση ήταν ευρεία σε ολόκληρη την Ευρωζώνη των 20 χωρών, με τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, να καταγράφει την ασθενέστερη επίδοση με χαμηλό 10 μηνών. Η Ιταλία και η Ισπανία επέστρεψαν επίσης σε επίπεδα συρρίκνωσης. «Η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα στην Ευρωζώνη επιβραδύνεται ξανά», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις δείχνουν επιφυλακτικότητα, κάτι που λειτουργεί αρνητικά για την οικονομία. Μία φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε η Γαλλία, όπου ο δείκτης PMI εκτινάχθηκε σε υψηλό 42 μηνών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός ΕΕ, η δραστηριότητα αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών τον Δεκέμβριο, υποστηριζόμενη από ανάκαμψη της ζήτησης μετά τον προϋπολογισμό που παρουσίασε η υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves.

Η Ασία ξεχωρίζει

Η βιομηχανική δραστηριότητα στις κύριες τεχνολογικές εξαγωγικές οικονομίες της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν ανέκαμψε τον Δεκέμβριο, ενώ οι περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας διατήρησαν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα στοιχεία για την Κίνα έδειξαν επίσης απρόσμενη ανάκαμψη, κυρίως λόγω προ-εορταστικής αύξησης των παραγγελιών.

Παρά την αβεβαιότητα για το αν οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς της Ασίας προσαρμόζονται στους αμερικανικούς δασμούς, η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης έδωσε λόγο αισιοδοξίας σε ορισμένους κατασκευαστές. «Οι εξαγωγές των περισσότερων χωρών αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες και η βραχυπρόθεσμη προοπτική για τους εξαγωγικούς τομείς της Ασίας παραμένει θετική», δήλωσε ο Shivaan Tandon, οικονομολόγος της Capital Economics για την Ασία.

Ο δείκτης PMI της Ταϊβάν ανέβηκε στις 50,9 μονάδες από 48,8 τον Νοέμβριο, επιστρέφοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων μετά από 10 μήνες συρρίκνωσης. Ο δείκτης της Νότιας Κορέας αυξήθηκε στις 50,1 μονάδες από 49,4, καταγράφοντας την πρώτη επέκταση από τον Σεπτέμβριο, με τη μεγαλύτερη άνοδο νέων παραγγελιών από τον Νοέμβριο του 2024.

Οι δύο οικονομίες είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ημιαγωγών παγκοσμίως, που επωφελήθηκαν σημαντικά από τη ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Usamah Bhatti της S&P Global Market Intelligence, οι νέες κυκλοφορίες προϊόντων και η βελτιωμένη εξωτερική ζήτηση οδήγησαν στην αύξηση των πωλήσεων και βελτίωσαν την εμπιστοσύνη για το μέλλον, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να αυξήσουν θέσεις εργασίας και αγορές.

Επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας τον Δεκέμβριο ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ενώ στις υπόλοιπες ασιατικές χώρες η βιομηχανική δραστηριότητα παρέμεινε θετική, με μικρές επιβραδύνσεις σε Ινδονησία και Βιετνάμ. Στην Ινδία, η δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, παραμένοντας όμως η ισχυρότερη στην περιοχή.

Παράλληλα, η Σιγκαπούρη ανακοίνωσε αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης το 2025 στο 4,8% από 4,4% το 2024, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Ο δείκτης PMI για την Ιαπωνία αναμένεται να δημοσιευτεί τη Δευτέρα από την S&P Global.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/01/2026 - 20:11
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