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40 νεκροί άμαχοι και κατεστραμμένα σπίτια: Το ανθρώπινο κόστος της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις
10:25 - 04 Ιαν 2026

40 νεκροί άμαχοι και κατεστραμμένα σπίτια: Το ανθρώπινο κόστος της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, το πρωί του Σαββάτου (3/1). Την πληροφορία επιβεβαίωσε ανώτερος Βενεζουελάνος αξιωματούχος στους New York Times, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τόσο στρατιωτικοί όσο και άμαχοι, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το εύρος και τις συνέπειες της επιχείρησης.

Οι δηλώσεις Τραμπ και το πλήγμα στα ελικόπτερα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι κάποιοι εξ αυτών τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Λίγες ώρες αργότερα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο, παρουσία του Τραμπ, ότι αμερικανικά ελικόπτερα που συμμετείχαν στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του δέχθηκαν πυρά. Όπως δήλωσε, ένα από τα ελικόπτερα επλήγη, αλλά παρέμεινε επιχειρησιακά ικανό, ενώ όλα τα αμερικανικά αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια στη βάση τους.

Άμαχοι στο επίκεντρο της καταστροφής

Παράλληλα με τις επίσημες ανακοινώσεις, άρχισαν να έρχονται στο φως συγκλονιστικές μαρτυρίες από περιοχές που επλήγησαν από την αμερικανική επίθεση. Στην Κάτια Λα Μαρ, μια παραθαλάσσια συνοικία χαμηλού εισοδήματος δυτικά του διεθνούς αεροδρομίου του Καράκας, κάτοικοι μετρούν τις απώλειές τους, καθώς είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται.

Σε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή χτυπήθηκε τριώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα την κατάρρευση εξωτερικού τοίχου. Από την επίθεση σκοτώθηκε η 80χρονη Ρόσα Γκονζάλες, σύμφωνα με την οικογένειά της, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, κυβερνητικός ερευνητής επισκέφθηκε το σημείο, λαμβάνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και συλλέγοντας θραύσματα και βλήματα.

«Δεν ξέρω πού θα πάω»

Ο Γουίλμαν Γκονζάλες, ανιψιός της ηλικιωμένης γυναίκας, περιέγραψε ότι την ώρα της επίθεσης, περίπου στις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα, έσκυψε για να προστατευθεί και γλίτωσε παρά τρίχα την απώλεια του ματιού του. Φέρει τρία ράμματα στο πλάι του προσώπου του.

Λίγες ώρες αργότερα, εμφανίστηκε ψύχραιμος, δείχνοντας στους δημοσιογράφους το σημείο πρόσκρουσης του αμερικανικού βλήματος. Όταν ρωτήθηκε πού θα μεταφερθεί μετά την καταστροφή του σπιτιού του, απάντησε λιτά: «Δεν ξέρω». Συγκέντρωνε ό,τι είχε απομείνει από την περιουσία του, παίρνοντας μια παλιά ομπρέλα και μια συρταριέρα.

Ένας 70χρονος γείτονας, ο Χόρχε, που αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό του, δήλωσε ότι έχασε τα πάντα από την αεροπορική επιδρομή. Γύρω από το κατεστραμμένο κτίριο, δεκάδες κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί, κάποιοι ψάχνοντας στα συντρίμμια, άλλοι προσευχόμενοι, ενώ δεν έλειπαν και οι εκδηλώσεις οργής.

Ο Χαβιέ, ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, απέδωσε την επίθεση στην απληστία, λέγοντας ότι οι ζωές ανθρώπων σαν κι αυτόν «δεν έχουν καμία αξία».

Αγώνας για να σωθεί μια ζωή

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τέσσερις άνδρες προσπάθησαν να σώσουν την 80χρονη Ρόσα Γκονζάλες αμέσως μετά την επιδρομή. Τη μετέφεραν με μοτοσικλέτα στο νοσοκομείο, όπου ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μια δεύτερη γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης για νοσηλεία. Αργότερα, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι είχε επιβιώσει, αλλά η κατάστασή της παρέμενε κρίσιμη.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στο Καράκας είναι εκείνη μιας πόλης που μετρά ανθρώπινες απώλειες και βαθιές πληγές, ενώ οι διεθνείς αντιδράσεις για την αμερικανική επιχείρηση αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες ημέρες.

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