ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δολιοφθορά το μαζικό μπλακάουτ στο Βερολίνο: Ακροαριστερή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη
Ειδήσεις
17:10 - 04 Ιαν 2026

Δολιοφθορά το μαζικό μπλακάουτ στο Βερολίνο: Ακροαριστερή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε σκόπιμη ενέργεια δολιοφθοράς αποδίδουν οι γερμανικές αρχές το εκτεταμένο μπλακ άουτ που πλήττει από χθες το νοτιοδυτικό Βερολίνο, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η αστυνομία εκτιμά ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από εμπρησμό σε σταθμό κατανομής, ενώ την ευθύνη φέρεται να ανέλαβε ακροαριστερή οργάνωση.

Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεόραση Βερολίνου–Βρανδεμβούργου (rbb), περίπου 45.000 νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ρεύμα το πρωί της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περίπου 7.000 κατοικίες, ωστόσο περισσότερα από 35.000 σπίτια παραμένουν ακόμη χωρίς παροχή, με τα συνεργεία να συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης.

Όπως μετέδωσε το rbb, η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία την ευθύνη για τη δολιοφθορά αναλαμβάνει η ακροαριστερή οργάνωση «Vulkan». Η συγκεκριμένη ομάδα αναφέρεται και στην τελευταία έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος, όπου η δράση της χαρακτηρίζεται ως «συχνά με αισθητό αντίκτυπο στον πληθυσμό».

Η «Vulkan» δεν είναι άγνωστη στις αρχές, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε αναλάβει την ευθύνη για παρόμοια επίθεση σε σταθμό μετασχηματισμού ραδιοφωνικής γραμμής σε πολυτελές προάστιο του Βερολίνου. Τότε, η οργάνωση είχε υποστηρίξει ότι «η κοινωνία δεν μπορεί πλέον να αντέξει οικονομικά τους πλούσιους» και είχε κάνει λόγο για ανάγκη «απαλλοτρίωσης» περιοχών με ακριβές κατοικίες.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην πρωτεύουσα, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σήμερα μεταξύ -6 και -1 βαθμών Κελσίου. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στους κατοίκους, αλλά και στη λειτουργία κρίσιμων δομών, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και παιδικοί σταθμοί, που εξακολουθούν να επηρεάζονται από τη διακοπή ρεύματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/01/2026 - 16:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πούτιν προς Βερολίνο: «Πατήστε το κουμπί» για να ξαναρχίσει το ρωσικό αέριο μέσω Nord Stream 2
Ειδήσεις

Πούτιν προς Βερολίνο: «Πατήστε το κουμπί» για να ξαναρχίσει το ρωσικό αέριο μέσω Nord Stream 2

Κούβα: «Ανοιχτή» σε αμερικανική βοήθεια $100 εκατ. εν μέσω γενικευμένων μπλακ άουτ
Ειδήσεις

Κούβα: «Ανοιχτή» σε αμερικανική βοήθεια $100 εκατ. εν μέσω γενικευμένων μπλακ άουτ

Βερολίνο: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για Σρέντερ ως μεσολαβητή στις συνομιλίες με την Ουκρανία
Ειδήσεις

Βερολίνο: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για Σρέντερ ως μεσολαβητή στις συνομιλίες με την Ουκρανία

Παχλαβί κατά Βερολίνου: «Ντροπή που δεν μιλάτε μαζί μου» - Σκληρή επίθεση σε Γερμανία και Ιράν
Ειδήσεις

Παχλαβί κατά Βερολίνου: «Ντροπή που δεν μιλάτε μαζί μου» - Σκληρή επίθεση σε Γερμανία και Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 17:10

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 17:06

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:00

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:45

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/07/2026 - 16:26

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:26

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:20

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:11

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:02

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:00

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:56

Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:48

Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Αναλύσεις
17/07/2026 - 15:45

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:22

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολιτική
17/07/2026 - 15:19

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ