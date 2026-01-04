Δολιοφθορά το μαζικό μπλακάουτ στο Βερολίνο: Ακροαριστερή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

Σε σκόπιμη ενέργεια δολιοφθοράς αποδίδουν οι γερμανικές αρχές το εκτεταμένο μπλακ άουτ που πλήττει από χθες το νοτιοδυτικό Βερολίνο, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η αστυνομία εκτιμά ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από εμπρησμό σε σταθμό κατανομής, ενώ την ευθύνη φέρεται να ανέλαβε ακροαριστερή οργάνωση.

Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεόραση Βερολίνου–Βρανδεμβούργου (rbb), περίπου 45.000 νοικοκυριά βρέθηκαν χωρίς ρεύμα το πρωί της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περίπου 7.000 κατοικίες, ωστόσο περισσότερα από 35.000 σπίτια παραμένουν ακόμη χωρίς παροχή, με τα συνεργεία να συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης.

Όπως μετέδωσε το rbb, η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία την ευθύνη για τη δολιοφθορά αναλαμβάνει η ακροαριστερή οργάνωση «Vulkan». Η συγκεκριμένη ομάδα αναφέρεται και στην τελευταία έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος, όπου η δράση της χαρακτηρίζεται ως «συχνά με αισθητό αντίκτυπο στον πληθυσμό».

Η «Vulkan» δεν είναι άγνωστη στις αρχές, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε αναλάβει την ευθύνη για παρόμοια επίθεση σε σταθμό μετασχηματισμού ραδιοφωνικής γραμμής σε πολυτελές προάστιο του Βερολίνου. Τότε, η οργάνωση είχε υποστηρίξει ότι «η κοινωνία δεν μπορεί πλέον να αντέξει οικονομικά τους πλούσιους» και είχε κάνει λόγο για ανάγκη «απαλλοτρίωσης» περιοχών με ακριβές κατοικίες.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην πρωτεύουσα, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σήμερα μεταξύ -6 και -1 βαθμών Κελσίου. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στους κατοίκους, αλλά και στη λειτουργία κρίσιμων δομών, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και παιδικοί σταθμοί, που εξακολουθούν να επηρεάζονται από τη διακοπή ρεύματος.