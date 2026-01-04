Μεντβέντεφ «καρφώνει» Τραμπ για Βενεζουέλα: Παράνομες κινήσεις με φόντο τα αμερικανικά συμφέροντα

Σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Μεντβέντεφ υπογράμμισε ότι, παρά τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, η στάση του πρώην Αμερικανού προέδρου εμφανίζει πολιτική συνέπεια, καθώς στόχος του είναι η σκληρή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, ο Τραμπ και το επιτελείο του δρουν με αποφασιστικότητα, επιδιώκοντας στρατηγικά οφέλη για τη χώρα τους.
Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζεται διαχρονικά από την Ουάσινγκτον ως ζώνη άμεσης επιρροής, επισημαίνοντας πως η Βενεζουέλα αποτελεί κρίσιμο στόχο λόγω των πλούσιων ενεργειακών της αποθεμάτων. Κατά τον ίδιο, ο έλεγχος των πετρελαϊκών προμηθειών φαίνεται να βρίσκεται στον πυρήνα των αμερικανικών κινήτρων.
«Το βασικό κίνητρο των ΗΠΑ ήταν ανέκαθεν η πρόσβαση στους πόρους των άλλων», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αν παρόμοιες ενέργειες στρέφονταν εναντίον μιας ισχυρότερης χώρας, θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ευθεία πράξη πολέμου.