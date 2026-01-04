Μεντβέντεφ «καρφώνει» Τραμπ για Βενεζουέλα: Παράνομες κινήσεις με φόντο τα αμερικανικά συμφέροντα

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, προχώρησε σε μια διττή αποτίμηση των πρόσφατων ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς τες αφενός παράνομες και αφετέρου απολύτως ευθυγραμμισμένες με τα αμερικανικά συμφέροντα.

Σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Μεντβέντεφ υπογράμμισε ότι, παρά τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, η στάση του πρώην Αμερικανού προέδρου εμφανίζει πολιτική συνέπεια, καθώς στόχος του είναι η σκληρή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, ο Τραμπ και το επιτελείο του δρουν με αποφασιστικότητα, επιδιώκοντας στρατηγικά οφέλη για τη χώρα τους.

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζεται διαχρονικά από την Ουάσινγκτον ως ζώνη άμεσης επιρροής, επισημαίνοντας πως η Βενεζουέλα αποτελεί κρίσιμο στόχο λόγω των πλούσιων ενεργειακών της αποθεμάτων. Κατά τον ίδιο, ο έλεγχος των πετρελαϊκών προμηθειών φαίνεται να βρίσκεται στον πυρήνα των αμερικανικών κινήτρων.

«Το βασικό κίνητρο των ΗΠΑ ήταν ανέκαθεν η πρόσβαση στους πόρους των άλλων», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αν παρόμοιες ενέργειες στρέφονταν εναντίον μιας ισχυρότερης χώρας, θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ευθεία πράξη πολέμου.