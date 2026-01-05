Γκουτέρες: Βαθιά ανησυχία για κλιμάκωση της αστάθειας στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε σήμερα ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ανησυχώ βαθύτατα για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη χώρα, τον πιθανό αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών», αναφέρει ο Γκουτέρες σε δήλωσή του, η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας από την επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Για τη σύλληψη Μαδούρο

Στην ίδια δήλωση, ο Γενικός Γραμματέας επισημαίνει ότι εκφράζει ανησυχία και για το γεγονός ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας το Σάββατο, με στόχο τη σύλληψη του Μαδούρο, δεν συνάδει με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

«Καλωσορίζω και είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες που θα βοηθήσουν τους Βενεζουελάνους στην εξεύρεση ενός φιλειρηνικού δρόμου προς τα εμπρός», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.