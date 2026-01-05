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Έφτασε στο δικαστήριο ο Μαδούρο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει &amp; η στάση που θα κρατήσει
Ειδήσεις
15:44 - 05 Ιαν 2026

Έφτασε στο δικαστήριο ο Μαδούρο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει & η στάση που θα κρατήσει

Reporter.gr Newsroom
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Ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης οδηγήθηκε ο καθαιρεθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, μετά τη σύλληψή του στο Καράκας στο πλαίσιο αιφνιδιαστικής στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας με ελικόπτερο και σιδηροδέσμιος. 

Η επιχείρηση αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, εντάσσεται στη στρατηγική της Ουάσινγκτον να ενισχύσει τον έλεγχό της στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, η οποία διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως.

Η μεταγωγή του Μαδούρο στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο, υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι αμερικανικές αρχές επέλεξαν τη συγκεκριμένη μέθοδο προκειμένου να αποφευχθούν οι μετακινήσεις σε ώρα αιχμής στους δρόμους της Νέας Υόρκης και να ελαχιστοποιηθεί κάθε κίνδυνος.

Οι κατηγορίες

Η αμερικανική δικαιοσύνη απήγγειλε τέσσερις βαριές κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο:

  • συνωμοσία για ναρκωτρομοκρατία,
  • συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες,
  • κατοχή όπλων και καταστροφικών συσκευών,
  • συνωμοσία για κατοχή όπλων και καταστροφικών συσκευών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης της Βενεζουέλας φέρονται, επί διάστημα άνω των 25 ετών, να έχουν καταχραστεί τη δημόσια εξουσία που τους είχε εμπιστευθεί ο λαός και να έχουν διαβρώσει κρατικούς θεσμούς που κάποτε λειτουργούσαν νόμιμα, με στόχο την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι ο Μαδούρο και οι συνεργάτες του παρείχαν υλικοτεχνική υποστήριξη και προστασία από τις αρχές επιβολής του νόμου σε ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το καρτέλ του Σιναλόα και η συμμορία Τρεν ντε Αράγκουα.

Μεταξύ των ειδικότερων κατηγοριών περιλαμβάνονται η πώληση διπλωματικών διαβατηρίων της Βενεζουέλας σε γνωστούς εμπόρους ναρκωτικών, καθώς και η διευκόλυνση πτήσεων υπό διπλωματική κάλυψη για τη μεταφορά εσόδων από το εμπόριο ναρκωτικών από το Μεξικό πίσω στη Βενεζουέλα.

Η υπόθεση εξετάζεται από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, το ίδιο γραφείο που είχε απαγγείλει αντίστοιχες κατηγορίες κατά του Μαδούρο ήδη από το 2020.

Η νομική γραμμή υπεράσπισης

Ο Νικολά Μαδούρο αναμένεται να ζητήσει την απόρριψη των κατηγοριών, επικαλούμενος ασυλία αρχηγού κράτους και υποστηρίζοντας ότι προστατεύεται από ποινική δίωξη στα αμερικανικά δικαστήρια.

Πράγματι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δικαστήρια των ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει ότι ξένοι αξιωματούχοι μπορούν να απολαμβάνουν ασυλίας από νομικές αξιώσεις. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό ενδέχεται να προσκρούσει σε ένα ιστορικό προηγούμενο με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Πρόκειται για την αμερικανική εισβολή στον Παναμά το 1989, η οποία οδήγησε στην ανατροπή και σύλληψη του τότε ηγέτη της χώρας, Μανουέλ Νοριέγκα. Όπως και ο Μαδούρο, ο Νοριέγκα είχε κατηγορηθεί για συνωμοσία με στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και συνελήφθη έπειτα από στρατιωτική επιχείρηση στην πατρίδα του.

Τότε, τα αμερικανικά δικαστήρια απέρριψαν τον ισχυρισμό περί ασυλίας, υιοθετώντας τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι ο Νοριέγκα δεν αποτελούσε τον νόμιμο ηγέτη του Παναμά. Νομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό το προηγούμενο είναι πιθανό να αποδυναμώσει σοβαρά τις προσπάθειες του Μαδούρο να ακυρωθεί το κατηγορητήριο.

Παραγραφή και επιλεκτική δίωξη

Παράλληλα, ο συλληφθείς ηγέτης ενδέχεται να υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες είναι αποτέλεσμα εκδικητικής ή επιλεκτικής δίωξης από τις αμερικανικές αρχές, κάτι που, εφόσον αποδειχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόρριψή τους.

Επιπλέον, είναι πιθανό να επικαλεστεί παραγραφή, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ανάγονται σε πολύ παλαιότερο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το αμερικανικό ομοσπονδιακό δίκαιο, οι κατηγορίες για συνωμοσία παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών από τη διάπραξη του φερόμενου αδικήματος, αν και προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Η υπόθεση Μαδούρο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο σύνθετες και πολιτικά φορτισμένες δίκες των τελευταίων δεκαετιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επιπτώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τα στενά όρια της δικαστικής αίθουσας.

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