ΗΠΑ σε ΟΗΕ: Δεν υπάρχει πόλεμος κατά της Βενεζουέλας - Στόχος μας η ασφάλεια

Ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ξεκαθάρισε στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καταλάβει τη Βενεζουέλα και δεν διεξάγουν πόλεμο εναντίον της χώρας ή του λαού της.

Ο Γουόλτς τόνισε ότι οι προηγούμενες ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έδιναν έμφαση στη διπλωματία, προσφέροντας στον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο πολλαπλές «εξόδους» για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός διπλωμάτης επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να υποχωρήσουν όσον αφορά τη προστασία των Αμερικανών πολιτών από ναρκοτρομοκρατικές απειλές.

«Στόχος της αμερικανικής πολιτικής παραμένει η ειρήνη, η ελευθερία και η δικαιοσύνη για τον λαό της Βενεζουέλας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί συνδυαστικά διπλωματικά και στρατιωτικά εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, ενώ οι διεθνείς παρατηρητές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις μετά την πρόσφατη επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο.