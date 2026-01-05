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Νετανιάχου: Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να επαναφέρει το βαλλιστικό του πρόγραμμα
Ειδήσεις
19:25 - 05 Ιαν 2026

Νετανιάχου: Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να επαναφέρει το βαλλιστικό του πρόγραμμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε σήμερα στην Κνεσέτ ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αναβιώσει το βαλλιστικό του πρόγραμμα, λίγες ημέρες μετά από παρόμοιες προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκαταστήσει τη βιομηχανία βαλλιστικών πυραύλων. Εάν δεχτούμε επίθεση, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο Νετανιάχου, επιστρέφοντας από επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν παραμένει υψηλή από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ενώ ο Ιούνιος σημαδεύτηκε από πόλεμο 12 ημερών, με ισραηλινές επιθέσεις σε στρατιωτικούς, πυρηνικούς στόχους και κατοικημένες περιοχές του Ιράν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν για πιθανή ανασυγκρότηση του βαλλιστικού προγράμματος, το οποίο έχει ήδη αποδυναμωθεί από τις πρόσφατες συγκρούσεις.

«Η κοινή μας θέση με τις ΗΠΑ για το Ιράν παραμένει αμετάβλητη: καμία ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου, απόσυρση κάθε γραμμαρίου εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός του Ιράν και συνεχής παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις διαδηλώσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η λαϊκή εξέγερση «μόλις ξεκίνησε και ήδη παίρνει διαστάσεις». Δήλωσε ότι το Ισραήλ στηρίζει τον ιρανικό λαό στις προσδοκίες του για ελευθερία και δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες εξελίξεις πιθανώς «αποφασιστικής σημασίας».

Η Τεχεράνη απάντησε με οργή. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει την εθνική ενότητα του Ιράν και κάλεσε σε επαγρύπνηση.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών, σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες ανησυχίες για την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, παραμένει υψηλή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

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