ΟΟΣΑ: Οι αμερικανικές πολυεθνικές εξαιρούνται από τον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο 15%

Σχεδόν 150 χώρες επικύρωσαν την αναθεωρημένη διεθνή συμφωνία φορολόγησης πολυεθνικών του ΟΟΣΑ, η οποία προβλέπει την εξαίρεση των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών από τον ελάχιστο εταιρικό φόρο 15%, μετά από διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ με την ομάδα των G7.

Η αρχική συμφωνία είχε διαμορφωθεί το 2021 με στόχο να περιορίσει τη μεταφορά κερδών σε χώρες χαμηλής φορολογίας, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται οι πολυεθνικές. Η νέα εκδοχή εξαιρεί τις αμερικανικές εταιρείες από τον παγκόσμιο φόρο, αποδυναμώνοντας την πρωτοβουλία του 2021 και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο στη διεθνή φορολογική συνεργασία», επισημαίνοντας ότι ενισχύει τη φορολογική βεβαιότητα, μειώνει την πολυπλοκότητα και προστατεύει τα φορολογικά έσοδα. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τη θεώρησε «ιστορική νίκη για τη διαφύλαξη της αμερικανικής κυριαρχίας και για την προστασία εργαζομένων και επιχειρήσεων από εξωεδαφικές παρεμβάσεις».

Η αναθεώρηση ακολούθησε την κατάργηση από το Κογκρέσο μιας πρόβλεψης που θα επέτρεπε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να φορολογεί εταιρείες με ξένους ιδιοκτήτες ή επενδυτές από χώρες που θεωρούνταν ότι επιβάλλουν «άδικη φορολογία» σε αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η πρώην υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη συμφωνία του 2021, θέτοντας τον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο ως βασική προτεραιότητα. Το σχέδιο είχε δεχθεί κριτική από Ρεπουμπλικανούς που υποστήριζαν ότι θα καθιστούσε τις ΗΠΑ λιγότερο ανταγωνιστικές διεθνώς.

Οργανώσεις διαφάνειας στη φορολογία καταδίκασαν τη νέα συμφωνία. Η Ζόρκα Μιλίν, διευθύντρια πολιτικής στη FACT Coalition, προειδοποίησε ότι «η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο σχεδόν μία δεκαετία προόδου στη διεθνή φορολογική μεταρρύθμιση, επιτρέποντας στις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες αμερικανικές εταιρείες να συνεχίσουν να παρκάρουν κέρδη σε φορολογικούς παραδείσους».

Οι επικριτές τονίζουν ότι ο ελάχιστος φόρος είχε στόχο να ανακόψει την παγκόσμια «κούρσα» μείωσης της εταιρικής φορολογίας, η οποία ενθάρρυνε πολυεθνικές να δηλώνουν τα κέρδη τους σε χώρες με εξαιρετικά χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, όπως οι Βερμούδες και οι Νήσοι Κέιμαν.

Η αναθεωρημένη συμφωνία ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για συνέχιση της πρακτικής αυτής από τις αμερικανικές πολυεθνικές, δημιουργώντας έντονες αντιπαραθέσεις σε διεθνές επίπεδο για τη φορολογική δικαιοσύνη και την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ.