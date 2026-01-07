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Στάρμερ: Με κοινοβουλευτική ψήφο κάθε απόφαση για ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία
Ειδήσεις
16:06 - 07 Ιαν 2026

Στάρμερ: Με κοινοβουλευτική ψήφο κάθε απόφαση για ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Οποιαδήποτε απόφαση για ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί προς έγκριση στη Βουλή των Κοινοτήτων, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, υπογραμμίζοντας τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα μιας τόσο κρίσιμης επιλογής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Αφορμή στάθηκε η διακήρυξη προθέσεων που υπεγράφη χθες, Τρίτη, από τον ίδιο, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία σκιαγραφεί το πλαίσιο πιθανής ανάπτυξης διεθνών δυνάμεων στην Ουκρανία, εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Θα ενημερώνω τη Βουλή για κάθε εξέλιξη και, εάν προκύψει ζήτημα ανάπτυξης στρατευμάτων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διακήρυξης, αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο», δήλωσε ο Στάρμερ από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο αριθμός των στρατιωτών που ενδεχομένως θα αναπτυχθούν δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς εξαρτάται από τα στρατιωτικά σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κατάρτιση.

Παράλληλα, ο Στάρμερ αποκάλυψε ότι είχε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, με αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Διαβεβαίωσε δε τους βουλευτές ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ενέργεια χωρίς πλήρη και ουσιαστική συνεννόηση με τους Αμερικανούς».

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν χθες τη στήριξή τους σε έναν ευρύ συνασπισμό συμμάχων της Ουκρανίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και η Βρετανία, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας, με στόχο την αποτροπή μιας νέας ρωσικής επίθεσης σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

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