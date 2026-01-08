Τουρκία: Δηλώνει έτοιμη να παρέμβει στη Συρία μετά τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Κούρδων

Η Τουρκία δήλωσε την Πέμπτη (8/1) ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Συρία, εφόσον της ζητηθεί, μετά την έναρξη από το συριακό στρατό μιας «αντιτρομοκρατικής» επιχείρησης στο Χαλέπι, όπου τις τελευταίες ημέρες ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Κούρδων μαχητών.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε σχετική του ενημέρωση ότι η επιχείρηση στο Χαλέπι «διεξήχθη εξ ολοκλήρου από το συριακό στρατό», υπονοώντας ότι δεν υπήρξε τουρκική εμπλοκή.

Οι συγκρούσεις στη βόρεια συριακή πόλη την Τρίτη και την Τετάρτη είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον εκτοπισμό χιλιάδων αμάχων από τα σπίτια τους, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσινγκτον μεσολαβεί για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Επισημαίνεται ότι η Άγκυρα αποτελεί τον ισχυρότερο ξένο υποστηρικτή της μεταβατικής διοίκησης στη Δαμασκό και διατηρεί σημαντική στρατιωτική παρουσία στη βόρεια Συρία.

«Εάν η Συρία ζητήσει βοήθεια, η Τουρκία θα παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη», ανέφερε το υπουργείο.

Η βία -και οι αλληλοκατηγορίες σχετικά με το ποιος την πυροδότησε- δείχνει ότι το αδιέξοδο μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικών αρχών, οι οποίες αντιστέκονται στην ένταξή τους στην κεντρική κυβέρνηση, βαθαίνει και γίνεται ολοένα και πιο αιματηρό.

Η Τουρκία θεωρεί τους Κούρδους μαχητές τρομοκράτες και έχει απειλήσει με στρατιωτική επιχείρηση, εάν δεν ενσωματωθούν στις συριακές αρχές.

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Συρία ώρα με την ώρα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εύθραυστο περιβάλλον», δήλωσε σε ξεχωριστή ενημέρωση στο κοινοβούλιο της Άγκυρας ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε είδους στήριξη για τον άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων στο Χαλέπι και την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας», πρόσθεσε.