ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουρκία: Δηλώνει έτοιμη να παρέμβει στη Συρία μετά τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Κούρδων
Ειδήσεις
12:41 - 08 Ιαν 2026

Τουρκία: Δηλώνει έτοιμη να παρέμβει στη Συρία μετά τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Κούρδων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Τουρκία δήλωσε την Πέμπτη (8/1) ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Συρία, εφόσον της ζητηθεί, μετά την έναρξη από το συριακό στρατό μιας «αντιτρομοκρατικής» επιχείρησης στο Χαλέπι, όπου τις τελευταίες ημέρες ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Κούρδων μαχητών.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε σχετική του ενημέρωση ότι η επιχείρηση στο Χαλέπι «διεξήχθη εξ ολοκλήρου από το συριακό στρατό», υπονοώντας ότι δεν υπήρξε τουρκική εμπλοκή.

Οι συγκρούσεις στη βόρεια συριακή πόλη την Τρίτη και την Τετάρτη είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον εκτοπισμό χιλιάδων αμάχων από τα σπίτια τους, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσινγκτον μεσολαβεί για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Επισημαίνεται ότι η Άγκυρα αποτελεί τον ισχυρότερο ξένο υποστηρικτή της μεταβατικής διοίκησης στη Δαμασκό και διατηρεί σημαντική στρατιωτική παρουσία στη βόρεια Συρία.

«Εάν η Συρία ζητήσει βοήθεια, η Τουρκία θα παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη», ανέφερε το υπουργείο.

Η βία -και οι αλληλοκατηγορίες σχετικά με το ποιος την πυροδότησε- δείχνει ότι το αδιέξοδο μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικών αρχών, οι οποίες αντιστέκονται στην ένταξή τους στην κεντρική κυβέρνηση, βαθαίνει και γίνεται ολοένα και πιο αιματηρό.

Η Τουρκία θεωρεί τους Κούρδους μαχητές τρομοκράτες και έχει απειλήσει με στρατιωτική επιχείρηση, εάν δεν ενσωματωθούν στις συριακές αρχές.

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Συρία ώρα με την ώρα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εύθραυστο περιβάλλον», δήλωσε σε ξεχωριστή ενημέρωση στο κοινοβούλιο της Άγκυρας ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε είδους στήριξη για τον άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων στο Χαλέπι και την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα σενάρια για τους δασμούς το 2026 - Ανθεκτικότητα ή κραχ;
Ειδήσεις

Τα σενάρια για τους δασμούς το 2026 - Ανθεκτικότητα ή κραχ;

Πράσινο φως Τραμπ σε αυστηρές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο – Σύντομα η ψηφοφορία στη Γερουσία
Ειδήσεις

Πράσινο φως Τραμπ σε αυστηρές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο – Σύντομα η ψηφοφορία στη Γερουσία

ΔΥΠΑ: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες
Πολιτική

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

ΥΠΕΞ για 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή της διεθνούς νομιμότητας
Πολιτική

ΥΠΕΞ για 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Το Κυπριακό παραμένει ανοιχτή πληγή της διεθνούς νομιμότητας

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά
Ειδήσεις

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Τετελεσμένα επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα με νέο σύστημα παρακολούθησης πλοίων στα Κατεχόμενα
Ειδήσεις

Τετελεσμένα επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα με νέο σύστημα παρακολούθησης πλοίων στα Κατεχόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:13

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα - Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο

Οικονομία
21/07/2026 - 14:09

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:43

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νομίσματα
21/07/2026 - 13:30

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:30

Βρετανία: Σταθεροποιείται η αγορά εργασίας – Σε χαμηλό εξαετίας η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 13:27

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90$ το Brent

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 13:25

Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/07/2026 - 11:40

Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:40

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

ΜΕΤΑΛΛΑ
21/07/2026 - 11:35

Η Eldorado Gold ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: Πρώτη θραύση μεταλλεύματος στις Σκουριές

Ακίνητα
21/07/2026 - 11:25

Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/07/2026 - 11:24

Διορισμοί στο Δημόσιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:22

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 11:09

Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:56

Έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Πολιτική
21/07/2026 - 10:53

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει ο Σαμαράς

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:50

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 10:47

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ