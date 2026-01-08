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ΔΥΠΑ: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα
Εργασιακά
12:25 - 08 Ιαν 2026

ΔΥΠΑ: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα

Reporter.gr Newsroom
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Επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης, αναμένουν τους πολίτες που αναζητούν δουλειά, στην 49η «Ημέρα Καριέρας», που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στη Λάρισα.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 413 35) από τις 10:00 έως τις 18:00, έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 40 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό, από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-larisa-2025

Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να συνομιλήσουν με στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), ώστε να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας, καθώς και για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr/memme

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ βρίσκονται στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

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