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Αυστραλία: Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και ακραίος καύσωνας απειλούν ζωές και περιουσίες σε όλη τη χώρα
Ειδήσεις
15:48 - 08 Ιαν 2026

Αυστραλία: Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και ακραίος καύσωνας απειλούν ζωές και περιουσίες σε όλη τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Η Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα επικίνδυνο μείγμα ακραίου καύσωνα και ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών, καθώς το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης της χρονιάς ανεβάζει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ και δημιουργεί «καταστροφικές» συνθήκες πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στη Βικτώρια και τη Νότια Αυστραλία.

Στην κεντρική Βικτώρια, μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Longwood έχει ήδη κάψει περίπου 28.000 εκτάρια από την Τετάρτη, με δεκάδες κοινότητες νότια και ανατολικά της εστίας να λαμβάνουν εντολές εκκένωσης. Οι αρχές εκφράζουν σοβαρούς φόβους για απώλειες περιουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του ABC, τουλάχιστον μία κατοικία στην κοινότητα Ruffy, ανατολικά του Seymour, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Η ιδιοκτήτρια Ρεμπέκα Τζόνστον-Σμιθ δήλωσε ότι το σπίτι της, σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, κάηκε ενώ η οικογένειά της είχε απομακρυνθεί προληπτικά. Περιέγραψε την περιοχή ως «άγρια και πανέμορφη» που πλέον «έχει χαθεί».

Παράλληλα, μια δεύτερη επικίνδυνη πυρκαγιά καίει στη βορειοανατολική Βικτώρια, κοντά στη Walwa, έχοντας καταστρέψει περίπου 4.500 εκτάρια. Η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια ώστε δημιούργησε το δικό της καιρικό σύστημα, έναν πυροσωρειτομελανία (pyrocumulonimbus), δηλαδή καταιγίδα που τροφοδοτείται από τη θερμότητα της πυρκαγιάς και μπορεί να προκαλέσει κεραυνούς και απρόβλεπτη συμπεριφορά της φωτιάς. Ο καπνός έχει φτάσει μέχρι την Καμπέρα, ενώ δεκάδες πόλεις έχουν λάβει εντολές εκκένωσης.

Οι αρχές της Βικτώριας εξέδωσαν προειδοποιήσεις για «καταστροφικό» κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές όπως το Wimmera, το Northern Country, το North Central και το South West — η πρώτη φορά που εκδίδεται τέτοια προειδοποίηση από την περίοδο των καταστροφικών πυρκαγιών του 2019-2020. Σε ολόκληρη την πολιτεία ισχύει ολική απαγόρευση φωτιάς. Οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι αναμενόμενες καταιγίδες θα φέρουν ελάχιστη βροχή αλλά αυξημένο κίνδυνο «ξηρών κεραυνών», που μπορεί να προκαλέσουν νέες εστίες.

Ανάλογα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Νότια Αυστραλία, όπου έχουν επιβληθεί ολικές απαγορεύσεις φωτιάς σε 11 από τις 15 πυροσβεστικές περιφέρειες. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος είναι υψηλότερος ακόμη και από τις προηγούμενες ημέρες, λόγω ισχυρών ανέμων και ακραίας ζέστης.

Ο καύσωνας έχει ωθήσει τις θερμοκρασίες έως και 18 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα για τα μέσα Ιανουαρίου. Πόλεις όπως η Wudinna κατέγραψαν έως 48,2°C, ενώ πολλές περιοχές στη Νότια Αυστραλία, τη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτώρια σημείωσαν τα υψηλότερα θερμοκρασιακά ρεκόρ των τελευταίων επτά ετών. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η ζέστη θα ενταθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, με μεγάλες πόλεις όπως το Σίδνεϊ να αναμένουν θερμοκρασίες άνω των 40°C.

Οι αρχές καλούν κατοίκους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν δασικές και παραθαλάσσιες περιοχές, προειδοποιώντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες η έκθεση σε πυρκαγιά είναι «μη επιβιώσιμη».

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