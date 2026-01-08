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Πολικό κύμα ψύχους έρχεται στην Ελλάδα: Χιόνια μέχρι και στα βόρεια προάστια της Αττικής
Ειδήσεις
15:33 - 08 Ιαν 2026

Πολικό κύμα ψύχους έρχεται στην Ελλάδα: Χιόνια μέχρι και στα βόρεια προάστια της Αττικής

Reporter.gr Newsroom
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Από τις επόμενες ημέρες η χώρα μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με έντονες καιρικές διακυμάνσεις, καθώς οι θερμές και θυελλώδεις αέριες μάζες των προηγούμενων ημερών θα αντικατασταθούν από μια πολική αέρια μάζα, η οποία θα φέρει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής (9/1), επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική χώρα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Χιόνια αναμένονται στα ορεινά, στα ημιορεινά και στα βόρεια προάστια της Αττικής, ενώ η Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου και τα ορεινά της Κρήτης θα ντυθούν στα λευκά.

Ο μετεωρολόγος περιγράφει το φαινόμενο ως «πολική φωτοβολίδα», επισημαίνοντας ότι το διήμερο την ερχόμενη Δευτέρα – Τρίτη θα σημειωθεί η πιο ψυχρή περίοδος του νέου έτους, με θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και πιθανότητα ολικού παγετού κυρίως στα βόρεια.

Προβλέψεις ανά ημέρα:

Παρασκευή 09/01/2026

  • Ανατολικό και νότιο Αιγαίο: αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

  • Δυτική χώρα: αρχικά λίγες νεφώσεις, αργότερα τοπικές βροχές.

  • Υπόλοιπη χώρα: γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

  • Άνεμοι: βορειοδυτικοί 5-6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, εξασθένηση το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια.

  • Θερμοκρασία: βόρεια ηπειρωτικά 8-10°C, υπόλοιπη χώρα 12-14°C, Δωδεκάνησα 15-17°C. Παγετός νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια.

Σάββατο 10/01/2026

  • Δυτικά: τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

  • Υπόλοιπη χώρα: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

  • Ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας: χιόνια.

  • Άνεμοι: δυτικοί-νοτιοδυτικοί 5-7 μποφόρ, πελάγη 8 μποφόρ.

  • Θερμοκρασία: μικρή άνοδος κυρίως στα ανατολικά.

Κυριακή 11/01/2026

  • Δυτική χώρα: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

  • Υπόλοιπη χώρα: παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

  • Ορεινά: χιόνια, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική χώρα.

  • Άνεμοι: δυτικοί 4-6 μποφόρ, βόρειοι στα βόρεια 4-6 μποφόρ.

  • Θερμοκρασία: πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Δευτέρα 12/01/2026

  • Ανατολικά και νότια: παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

  • Υπόλοιπη χώρα: λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο.

  • Ορεινά: χιονοπτώσεις στην Εύβοια, βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη.

  • Άνεμοι: βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, πελάγη έως 7 μποφόρ.

  • Θερμοκρασία: περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και ισχυρούς ανέμους, τονίζοντας ότι η μεταβολή του καιρού θα είναι απότομη, σαν θερμοκρασιακό «ασανσέρ», απαιτώντας προσοχή από τους πολίτες.

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