Πολικό κύμα ψύχους έρχεται στην Ελλάδα: Χιόνια μέχρι και στα βόρεια προάστια της Αττικής

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής (9/1), επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική χώρα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Χιόνια αναμένονται στα ορεινά, στα ημιορεινά και στα βόρεια προάστια της Αττικής, ενώ η Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου και τα ορεινά της Κρήτης θα ντυθούν στα λευκά.
Ο μετεωρολόγος περιγράφει το φαινόμενο ως «πολική φωτοβολίδα», επισημαίνοντας ότι το διήμερο την ερχόμενη Δευτέρα – Τρίτη θα σημειωθεί η πιο ψυχρή περίοδος του νέου έτους, με θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και πιθανότητα ολικού παγετού κυρίως στα βόρεια.
Προβλέψεις ανά ημέρα:
Παρασκευή 09/01/2026
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Ανατολικό και νότιο Αιγαίο: αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
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Δυτική χώρα: αρχικά λίγες νεφώσεις, αργότερα τοπικές βροχές.
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Υπόλοιπη χώρα: γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.
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Άνεμοι: βορειοδυτικοί 5-6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ, εξασθένηση το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια.
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Θερμοκρασία: βόρεια ηπειρωτικά 8-10°C, υπόλοιπη χώρα 12-14°C, Δωδεκάνησα 15-17°C. Παγετός νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια.
Σάββατο 10/01/2026
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Δυτικά: τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
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Υπόλοιπη χώρα: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
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Ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας: χιόνια.
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Άνεμοι: δυτικοί-νοτιοδυτικοί 5-7 μποφόρ, πελάγη 8 μποφόρ.
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Θερμοκρασία: μικρή άνοδος κυρίως στα ανατολικά.
Κυριακή 11/01/2026
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Δυτική χώρα: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
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Υπόλοιπη χώρα: παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.
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Ορεινά: χιόνια, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική χώρα.
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Άνεμοι: δυτικοί 4-6 μποφόρ, βόρειοι στα βόρεια 4-6 μποφόρ.
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Θερμοκρασία: πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια.
Δευτέρα 12/01/2026
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Ανατολικά και νότια: παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
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Υπόλοιπη χώρα: λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο.
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Ορεινά: χιονοπτώσεις στην Εύβοια, βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη.
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Άνεμοι: βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, πελάγη έως 7 μποφόρ.
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Θερμοκρασία: περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και ισχυρούς ανέμους, τονίζοντας ότι η μεταβολή του καιρού θα είναι απότομη, σαν θερμοκρασιακό «ασανσέρ», απαιτώντας προσοχή από τους πολίτες.