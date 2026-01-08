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Συντονισμένη απάντηση στο κύμα τηλεφωνικών απατών: Νέα μέτρα για το Caller ID Spoofing
Ειδήσεις
21:25 - 08 Ιαν 2026

Συντονισμένη απάντηση στο κύμα τηλεφωνικών απατών: Νέα μέτρα για το Caller ID Spoofing

Reporter.gr Newsroom
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Σε άμεση κινητοποίηση προχώρησαν οι τράπεζες σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), μετά τη ραγδαία αύξηση περιστατικών τηλεφωνικής απάτης μέσω της μεθόδου Caller ID Spoofing, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημιές σε πολίτες.

Η συγκεκριμένη πρακτική βασίζεται στην αλλοίωση του αριθμού που εμφανίζεται στην οθόνη του παραλήπτη μιας κλήσης, ώστε να μοιάζει με αξιόπιστη πηγή, όπως τραπεζικό ίδρυμα ή δημόσια υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο, οι δράστες καταφέρνουν να αποσπάσουν κρίσιμα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης, PIN και αριθμούς καρτών, χωρίς να παραβιάζουν τα ίδια τα τραπεζικά συστήματα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στην Ελλάδα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εφαρμογή τεχνικών μέτρων προστασίας. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζει η φραγή εισερχομένων κλήσεων από το εξωτερικό, όταν αυτές εμφανίζονται παραπλανητικά ως ελληνικοί αριθμοί. Το μέτρο αυτό, όπως επισημαίνεται, έχει ήδη εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία, περιορίζοντας αισθητά τα περιστατικά απάτης.

Οι απατεώνες αξιοποιούν προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και κοινωνική μηχανική, δημιουργώντας σενάρια περί ύποπτων συναλλαγών ή υποτιθέμενων κινδύνων για τραπεζικούς λογαριασμούς, εκμεταλλευόμενοι την καλή πίστη ή την έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών.

Η θετική ανταπόκριση των νέων μέτρων ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας, ενώ εξετάζεται ήδη η περαιτέρω επέκτασή τους, ώστε να καλύπτουν και άλλες κατηγορίες άγνωστων εισερχόμενων κλήσεων από το εξωτερικό.

Παρά την τεχνολογική θωράκιση, οι αρμόδιοι τονίζουν ότι η ενημέρωση και η διαρκής επαγρύπνηση των πολιτών παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του Caller ID Spoofing και την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

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