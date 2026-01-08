Κομισιόν κατά Τραμπ για το κλίμα: «Λυπηρή και ατυχής» η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη UNFCCC

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη βαθιά της απογοήτευση για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποχωρήσουν από τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), έπειτα από σχετική εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αρμόδιος επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, χαρακτήρισε την εξέλιξη «λυπηρή και ατυχής», υπογραμμίζοντας ότι η UNFCCC αποτελεί τον βασικό θεσμό της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Όπως σημείωσε, η σύμβαση λειτουργεί ως κοινό πλαίσιο για τον συντονισμό των κρατών στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παρακολούθηση της προόδου που καταγράφεται παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και τη δεύτερη χώρα σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που, σύμφωνα με την Κομισιόν, καθιστά την αποχώρησή τους ακόμη πιο επιβαρυντική για τη συλλογική διεθνή προσπάθεια.

Παρά την αμερικανική απόφαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε τη δέσμευσή της στους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων και στη συνέχιση της παγκόσμιας συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας ότι η διεθνής δράση παραμένει απαραίτητη μπροστά στις ολοένα εντονότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις.