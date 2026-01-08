Μπέσεντ: Επιτήρηση πωλήσεων ενεργητικών στη Βενεζουέλα - Ιδιωτικές εταιρείες δείχνουν ενδιαφέρον

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, ανεξάρτητες εταιρείες πετρελαίου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για άμεσες επενδύσεις στη Βενεζουέλα, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες φαίνεται πως θα κινηθούν με πιο συντηρητικό ρυθμό.
«Στόχος μας είναι η σταθεροποίηση των υφιστάμενων δομών στη Βενεζουέλα», τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενδέχεται να αφαιρέσει κυρώσεις από ορισμένες οντότητες της χώρας, ενώ νέες κυρώσεις θα μπορούσαν να επιβληθούν σε άλλες.
Η κίνηση αυτή αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας, υπό αυστηρή εποπτεία των αμερικανικών αρχών, και να διασφαλίσει ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διανεμηθούν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ΗΠΑ.