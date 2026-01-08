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Χωρίς διαδίκτυο &amp; τηλεπικοινωνίες το Ιράν: Τουλάχιστον 45 νεκροί - Έκκληση Πεζεσκιάν για αυτοσυγκράτηση
Ειδήσεις
22:59 - 08 Ιαν 2026

Χωρίς διαδίκτυο & τηλεπικοινωνίες το Ιράν: Τουλάχιστον 45 νεκροί - Έκκληση Πεζεσκιάν για αυτοσυγκράτηση

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν βρίσκεται σε πρωτοφανή πολιτική κρίση, καθώς συμπληρώνονται 12 ημέρες διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα κατά της κυβέρνησης, με την καταστολή να γίνεται ολοένα και πιο βίαιη. Σήμερα, η μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks ανακοίνωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», επικαλούμενη δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Η Netblocks τόνισε ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας που στοχεύουν στην αποδυνάμωση των διαδηλώσεων και περιορίζουν το δικαίωμα επικοινωνίας των πολιτών σε κρίσιμες στιγμές. Το φαινόμενο, γνωστό ως πλήρης «σκοτάδισμα» του διαδικτύου, περιορίζει την ενημέρωση και τη δυνατότητα κινητοποίησης των πολιτών.

Θύματα και Συλλήψεις

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή των κινητοποιήσεων στα τέλη Δεκεμβρίου. Στο σύνολο περιλαμβάνονται και οκτώ ανήλικοι. Ο διευθυντής της οργάνωσης, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, δήλωσε ότι «η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», ενώ πρόσθεσε ότι εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ημέρα καταγράφηκε ως η πιο φονική μέχρι σήμερα, με 13 νεκρούς διαδηλωτές. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και οι αρχές αναφέρουν έναν διαφορετικό απολογισμό, με τουλάχιστον 21 νεκρούς συνολικά, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Οι διαδηλωτές, μεταξύ άλλων, απαιτούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί, ενώ τα αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνουν γενικότερα ζητήματα δημοκρατικών ελευθεριών και λογοδοσίας της κυβέρνησης.

Έκκληση για Αυτοσυγκράτηση από τον Πρόεδρο Πεζεσκιάν

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε έκκληση για την «υψηλότερη δυνατή αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις. Σε δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, τόνισε ότι «κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαλόγου και ότι οι αρχές θα πρέπει να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού.

Η έκκληση Πεζεσκιάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ιράν βιώνει αυξημένη πίεση, τόσο από τις διαδηλώσεις όσο και από τη διεθνή κοινότητα, ενώ η πλήρης διακοπή τηλεπικοινωνιών δυσχεραίνει περαιτέρω την επικοινωνία και την αναφορά γεγονότων από τη χώρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 23:47
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