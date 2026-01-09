Εγκρίθηκε η συμφωνία Mercosur που δίχασε την ΕΕ - Τι προβλέπει και τι υποστηρίζουν τα δύο «στρατόπεδα»

Η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με την Mercosur, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη ολοκλήρωση της διακρατικής συμφωνίας που αφορά κυρίως τα αγροτικά προϊόντα.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες εξέφρασαν έντονη αντίθεση και ψήφισαν αρνητικά: η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία διαφώνησαν με τη συμφωνία, ενώ το Βέλγιο επέλεξε να απέχει από τη διαδικασία. Η Ελλάδα υπερψήφισε τελικά τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, εγκρίθηκαν επίσης πρόσθετες διασφαλίσεις για την αγορά γεωργικών προϊόντων, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση αύξησης των εισαγωγών από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Οι πρεσβευτές της ΕΕ έδωσαν το «πράσινο φως» υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η συμφωνία αφορά την ΕΕ και τις χώρες της Mercosur —Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη— και ολοκληρώνει έναν κύκλο διαπραγματεύσεων που διήρκεσε 25 χρόνια. Στόχος της είναι η σταδιακή άρση των δασμών και η ενίσχυση των εξαγωγών, δημιουργώντας μια ενιαία αγορά περίπου 780 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg, αναμένεται να ενισχύσει την οικονομία της Mercosur έως και κατά 0,7% και της Ευρώπης κατά περίπου 0,1%. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, θεωρείται ότι θα ενδυναμώσει την παρουσία της ΕΕ σε μια περιοχή όπου η Κίνα έχει αποκτήσει ισχυρό ρόλο ως εμπορικός εταίρος και προμηθευτής βασικών προϊόντων.

Στην συνέχεια, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να ταξιδέψει στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα για να υπογράψει επίσημα τη συμφωνία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και τις χώρες της Νότιας Αμερικής.

Τι προβλέπει η Mercosur και τα δύο «στρατόπεδα»

Στόχος της συμφωνίας είναι να δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Με την κατάργηση δε μεγάλου μέρους των δασμών, αναμένεται να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων, μηχανημάτων, κρασιού και τυριού.

Επιπλέον, οι υποστηρικτές της σημειώνουν πως θα διευκολυνθεί η εισαγωγή στην Ευρώπη βοείου κρέατος, πουλερικών, ρυζιού, ζάχαρης, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μέσω ποσοστώσεων αδασμολόγητων προϊόντων που προκαλούν ανησυχία στους πληττόμενους τομείς.

Από την άλλη μεριά, χώρες όπως η Γαλλία δηλώνουν πως αποδέχονται τις ενστάσεις των αγροτών που εκφράζουν φόβους ότι η Mercosur θα διαταράξει την ευρωπαϊκή γεωργία με την είσοδο στην ΕΕ φθηνότερων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, λόγω ανεπαρκών ελέγχων.