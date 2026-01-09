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Ολοκληρώθηκε η 2η Εκπαιδευτική Δράση του Agrifood Leadership 2025-2026 στα Ιωάννινα
Επιχειρήσεις
13:57 - 09 Ιαν 2026

Ολοκληρώθηκε η 2η Εκπαιδευτική Δράση του Agrifood Leadership 2025-2026 στα Ιωάννινα

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε η 2η εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Agrifood Leadership 2025–2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα από την Παρασκευή 12 έως την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, με θεματική ενότητα «Ηγεσία και Επικοινωνία» και εκπαιδεύτρια τη Λία Σούρλα, Senior Trainer & Business Consultant.

Το πρόγραμμα Agrifood Leadership 2025–2026 υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τεχνικός και Στρατηγικός Σύμβουλος του προγράμματος είναι το Rutgers University (Η.Π.Α.).

Υποστηρικτής της 2ης εκπαιδευτικής δράσης ήταν ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ.

Εστίαση στην Ηγεσία και την Επικοινωνία

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τον καθοριστικό ρόλο της επικοινωνίας στην αποτελεσματική ηγεσία. Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και πρακτικά παραδείγματα, ανέπτυξαν δεξιότητες που ενισχύουν τη συνεργασία, τη σαφήνεια, το public speaking και την επιρροή τους ως σύγχρονοι ηγέτες και ηγέτιδες του αγροδιατροφικού τομέα.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτέλεσε η εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Ιωάννη Πατούνα, απόφοιτο του προγράμματος Agrifood Leadership και Διευθυντή Έρευνας, Ανάπτυξης & Διοίκησης Λειτουργιών της ΠΙΝΔΟΣ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συνεταιρισμού, τα logistics, καθώς και το στρατηγικό όραμα και τη μελλοντική του ανάπτυξη.

Μια κοινότητα ηγετών που διαρκώς διευρύνεται

Η εκπαιδευτική δράση ενίσχυσε περαιτέρω τη συνοχή της ομάδας, συμβάλλοντας στη δημιουργία και εξέλιξη μιας δυναμικής κοινότητας νέων επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Μιας κοινότητας που έχει χτιστεί συστηματικά τα τελευταία τρία χρόνια και επιβεβαιώνει τη δύναμη του προγράμματος Agrifood Leadership να δημιουργεί σταθερές σχέσεις, συνεργασίες και δίκτυα γνώσης.

Υποστηρικτές των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος είναι οι:

Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας, Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, COMPO EXPERT Hellas και Lidl Hellas.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 14:02
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