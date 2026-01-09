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H καταιγίδα Γκορέτι σαρώνει Γαλλία και Βρετανία: Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Ειδήσεις
13:47 - 09 Ιαν 2026

H καταιγίδα Γκορέτι σαρώνει Γαλλία και Βρετανία: Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυροί άνεμοι πλήττουν σήμερα (9/1) τη Γαλλία και τη Βρετανία, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι σαρώνει τη βόρεια Ευρώπη, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά. Στη Γαλλία, περίπου 380.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στις περιοχές της Νορμανδίας και της Βρετάνης, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enedis.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην βορειοδυτική Γαλλία καταγράφηκαν ριπές ανέμου με ταχύτητα έως 150 χλμ/ώρα, στο νομό Μανς, ενώ στο Μπαρφλέρ σημειώθηκε ρεκόρ 213 χλμ/ώρα. Η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Παρισιού και Νορμανδίας.

Στη Βρετανία, η καταιγίδα έχει αφήσει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 57.000 κατοικίες, φέρνοντας παράλληλα χιόνι μετά από μια εβδομάδα εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με το BBC, συνολικά 65.000 νοικοκυριά έχουν πληγεί, κυρίως στην περιοχή της Κορνουάλης.

Εκατοντάδες σχολεία στη Σκωτία και σε περιοχές της κεντρικής Αγγλίας θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την καταιγίδα. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες σε τμήματα της Αγγλίας έχουν προειδοποιήσει τους επιβάτες να αποφύγουν τα ταξίδια, με ορισμένα δρομολόγια να έχουν ήδη ανασταλεί.

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) κήρυξε κόκκινο συναγερμό για ισχυρούς ανέμους – το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης – για τα νησιά Σίλι και μεγάλο μέρος της Κορνουάλης, καλύπτοντας περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους συνολικά. Επιπλέον, προειδοποίησε για πολύ μεγάλα κύματα που καθιστούν επικίνδυνες ορισμένες παραθαλάσσιες περιοχές.

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