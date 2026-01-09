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Συνοδεία τρακτέρ θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη η αντιπροσωπεία των αγροτών
Πολιτική
13:58 - 09 Ιαν 2026

Συνοδεία τρακτέρ θα προσέλθει στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη η αντιπροσωπεία των αγροτών

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, κ. Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε ενόψει της συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό, πως θα υπάρξει και... κάθοδος τρακτέρ πριν από τις συνομιλίες.

Αρχικά, αναφορικά με τη στάση των αγροτών ο κ. Αλεφτήρας είπε στον ρ/σ Παραπολιτικά:

«Είχαμε πει από την αρχή ότι αν η κυβέρνηση τοποθετηθεί και κάνει κάποιες εξαγγελίες πάνω σε αυτά τα αιτήματα που είχαμε αποστείλει, έτσι ώστε να έχουμε μια βάση διαλόγου, είχαμε ανοιχτοί από εκεί και πέρα να προσφύγουμε στο διάλογο. Αυτό εφαρμόζουμε τώρα πανελλαδικά συντονισμένοι, εφόσον μπήκε ένα πλαίσιο διαλόγου και έχουμε κάτι πάνω στα αιτήματα για να συζητήσουμε, ασχέτως αν αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν μας ικανοποιούν, είμαστε πρόθυμοι να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί να δώσουμε αγώνα έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ότι μπορούμε για τον πρωτογενή τομέα και φυσικά να ακούσουμε και τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα υπόλοιπα αιτήματα που δεν έχουμε κάποιες εξαγγελίες».

Σχετικά με την συμφωνία για την Mercosur σχολίασε πως «η στάση της κυβέρνησης δεν είναι καθαρή δηλαδή ο Μακρόν είπε ότι δεν θα ψηφίσω τη συμφωνία, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο. Έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να έχει συνταχτεί με τον Γάλλο πρόεδρο και με την κα Μελόνι και με τους Πολωνούς, έπρεπε να το είχε κάνει ήδη αλλά θέλουμε να τον πείσουμε μέσω της επιχειρηματολογίας μας ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βάλει ταφόπλακα στους ανθρώπους του Πρωτογενή τομέα υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία».

Τέλος, αποκάλυψε πως στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας «θα πέσει σίγουρα στο τραπέζι η πρόταση ώστε την ώρα που θα μιλάει η αντιπροσωπεία μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου να υπάρχουν αγρότες και τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος και απ’ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου».

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