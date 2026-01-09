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Κίνα: Οι δυσκολίες μιας «α λα Βενεζουέλα» επιχείρησης στην Ταϊβάν
Ειδήσεις
14:39 - 09 Ιαν 2026

Κίνα: Οι δυσκολίες μιας «α λα Βενεζουέλα» επιχείρησης στην Ταϊβάν

Reporter.gr Newsroom
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Ορισμένοι Κινέζοι χρήστες του διαδικτύου καλούν για μια «κεραυνοβόλα» επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας για την απαγωγή των ηγετών της Ταϊβάν, ως πρελούδιο για την κατάληψη του νησιού, όμως αναλυτές, ακαδημαϊκοί και αξιωματούχοι ασφαλείας υποστηρίζουν ότι ο στρατός της Κίνας -ο οποίος εκσυγχρονίζεται- δεν είναι ακόμη έτοιμος.

Στην Ταϊβάν από την άλλη μεριά λένε ότι ο στρατός της Κίνας αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο που έχει προετοιμαστεί επί χρόνια για μια «επιχείρηση εκτοπισμού ηγετών», διαθέτοντας εκτεταμένα συστήματα αεράμυνας και ραντάρ, καθώς και πιθανή υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Σύμφωνα με το Reuters, παρά το γεγονός ότι η Κίνα έχει αφιερώσει χρόνια για την απόκτηση προηγμένων όπλων, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) να τα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά, καθώς και για τη δομή διοίκησης που πρέπει να τα συνδέει κατά τη διάρκεια μιας μάχης.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ΗΠΑ έδειξαν την ανωτερότητα των δυνάμεών τους στον αέρα με την πρόσφατη επιχείρηση απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του. Το στρατιωτικό τους σώμα ήλεγξε την εναέρια κυκλοφορία με μαχητικά στελθ, αεροσκάφη που παρεμβαίνουν στις αμυντικές συσκευές του εχθρού και κρυφά drones και δορυφόρους που παρείχαν στους διοικητές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Στον αντίποδα, ο PLA «έχει ακόμα σαφή κενά στην πραγματική εμπειρία κοινών επιχειρήσεων, στις δυνατότητες ηλεκτρομαγνητικού και ηλεκτρονικού πολέμου και στην πραγματική επικύρωση υψηλού κινδύνου αποστολών», δήλωσε ο Chen.

Η Κίνα δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την Ταϊβάν

Σημειώνεται ότι η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν δικό της έδαφος, δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να φέρει το νησί υπό τον έλεγχό της. Η Ταϊβάν από τη μεριά της απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς.

Παράλληλα, δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να ενισχύσει την άμυνά της, δήλωσε ο Πρόεδρος Lai Ching-te τον προηγούμενο μήνα, αφού το Πεκίνο εκτόξευσε πυραύλους προς την Ταϊβάν στο πλαίσιο των τελευταίων στρατιωτικών ασκήσεων του.

Οι εν λόγω ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν -οι πιο εκτεταμένες μέχρι σήμερα- συνοδεύτηκαν από αυστηρά μηνύματα Κινέζων αξιωματούχων και στρατιωτικών.

«Οποιοιδήποτε εξωτερικοί παράγοντες επιχειρήσουν να παρέμβουν στο ζήτημα της Ταϊβάν ή να αναμιχθούν στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας θα συντριβούν αναίμακτα στους σιδερένιους τοίχους του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού», δήλωσε η Κινεζική Υπηρεσία Υποθέσεων Ταϊβάν.

Τον Οκτώβριο, ο Lai αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας ονόματι «T-Dome», που προορίζεται να λειτουργεί παρόμοια με τον ισραηλινό «Iron Dome», με πιο αποδοτικό μηχανισμό «sensor-to-shooter» για υψηλότερο ποσοστό καταστροφής, ενσωματώνοντας όπλα από τους πυραύλους Sky Bow της Ταϊβάν έως τα αμερικανικής προμήθειας συστήματα ρουκετών HIMARS.

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