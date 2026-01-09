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Λαγκάρντ για όλα: Αυτοαποκαλείται «κυρία της κρίσης» και δηλώνει ότι δεν εγκαταλείπει την ΕΚΤ
Ειδήσεις
14:17 - 09 Ιαν 2026

Λαγκάρντ για όλα: Αυτοαποκαλείται «κυρία της κρίσης» και δηλώνει ότι δεν εγκαταλείπει την ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς πλησιάζει στο τελευταίο κεφάλαιο μιας πολυετούς δημόσιας διαδρομής, η Κριστίν Λαγκάρντ αντικρίζει έναν κόσμο που ελάχιστη σχέση έχει με εκείνον στον οποίο ξεκίνησε την πορεία της. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αυτοχαρακτηρίζεται «κυρία της κρίσης», βλέπει σήμερα θετικές ενδείξεις για τον πληθωρισμό και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης, αλλά ταυτόχρονα ανησυχεί βαθιά για την πολιτική αστάθεια, την άνοδο του λαϊκισμού και τη μειωμένη γεωπολιτική αυτονομία της Ευρώπης.

Σε συνέντευξή της στη σειρά Leaders with Francine Lacqua του Bloomberg, η Λαγκάρντ μίλησε από τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη για έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο κατακερματισμένος. Όπως τόνισε, οι κοινωνικές ανισότητες και η αδυναμία ταχείας λήψης αποφάσεων ενισχύουν τα πολιτικά άκρα και περιορίζουν την ικανότητα της Ευρώπης να διαμορφώσει ανεξάρτητη στρατηγική.

«Οδεύουμε προς έναν κόσμο πιο ασταθή, πιο ευάλωτο σε σοκ και εμφανώς κατακερματισμένο», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα φτάσει σε μια στιγμή συλλογικού απολογισμού.

Παρότι η θητεία της ολοκληρώνεται το επόμενο έτος, η συζήτηση για τη διαδοχή της έχει ήδη ξεκινήσει. Η ίδια, στα 70 της πλέον, παρακολουθεί τη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης, στην οποία κυριαρχούν οι επιλογές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο στρατηγικός ανταγωνισμός με την Κίνα.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε επτά χώρες και επιδιώκει την αναδιάταξη του παγκόσμιου εμπορίου προς όφελος των ΗΠΑ, ενώ το Πεκίνο εντείνει τις προσπάθειες επέκτασης της οικονομικής του επιρροής. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα σχέδια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση του επανεξοπλισμού, εξακολουθεί να σκοντάφτει στη γραφειοκρατία και στις εσωτερικές διαφωνίες.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, αυτή η αδράνεια απειλεί τις επενδύσεις και την κατανάλωση, υπονομεύοντας τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2%, έπειτα από μια πρωτοφανή περίοδο πληθωριστικών πιέσεων και χρόνια φόβων αποπληθωρισμού.

Η Λαγκάρντ έχει εντείνει τις εκκλήσεις της για μεταρρυθμίσεις, ταχύτερες διαδικασίες και μεγαλύτερη ενότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει μια δυναμική που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο χρόνο και «ο πρόεδρος Τραμπ τη ενεργοποίησε», προσθέτοντας με νόημα ότι η Ευρώπη μαθαίνει —το ερώτημα είναι αν μαθαίνει αρκετά γρήγορα.

Χωρίς πρόωρη αποχώρηση, χωρίς πολιτική επιστροφή

Η πρόεδρος της ΕΚΤ ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει κανονικά τη θητεία της έως τον Οκτώβριο του 2027, διαψεύδοντας τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης για ανάληψη ρόλου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής στην ενεργό πολιτική στη Γαλλία και συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές.

«Δεν είμαι άνθρωπος που εγκαταλείπει», δήλωσε, παραδεχόμενη ωστόσο ότι η ηγεσία της ΕΚΤ αποδείχθηκε πιο απαιτητική από όσο είχε αρχικά υπολογίσει.

Παρότι αποστασιοποιημένη από την πολιτική, δεν κρύβει την ανησυχία της για τις κοινωνικές ρωγμές στη Γαλλία και την ενίσχυση της λαϊκιστικής Δεξιάς. «Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με κοινωνίες βαθιά διχασμένες, όπου η πλειοψηφία αισθάνεται αποκλεισμένη», υπογράμμισε.

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

Η Λαγκάρντ στάθηκε και στην αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι κεντρικές τράπεζες διεθνώς, ιδίως μετά τις επιθέσεις του Τραμπ κατά της Fed και του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ. Τόνισε ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ είναι θεμελιώδης και κατοχυρωμένη θεσμικά.

«Δεν έχω δεχθεί ποτέ τηλεφώνημα από Ευρωπαίο ηγέτη, γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπεται», είπε, αφήνοντας αιχμές για το κατά πόσο αντίστοιχες εγγυήσεις ισχύουν σε άλλες χώρες.

Μια καριέρα μέσα στις κρίσεις

Αναλογιζόμενη την πορεία της, η Λαγκάρντ βλέπει μια καριέρα σημαδεμένη από διαδοχικές κρίσεις: από τη θητεία της ως υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας πριν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, μέχρι την ηγεσία του ΔΝΤ κατά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης και, τέλος, την προεδρία της ΕΚΤ εν μέσω πανδημίας.

«Είμαι η κυρία της κρίσης», λέει χωρίς δισταγμό, εξηγώντας ότι σε τέτοιες στιγμές παραμένει ψύχραιμη. Όπως σημειώνει, δεν απολαμβάνει την κρίση καθαυτή, αλλά τη δυνατότητα να αντλεί δύναμη και ηρεμία μέσα στο χάος, μια στάση που, όπως φαίνεται, καθόρισε ολόκληρη την επαγγελματική της διαδρομή.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 14:22
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