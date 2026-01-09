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Politico: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur
Ειδήσεις
18:34 - 09 Ιαν 2026

Politico: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur

Reporter.gr Newsroom
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Ύστερα από 25 χρόνια δύσκολων και συχνά συγκρουσιακών διαπραγματεύσεων, η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε τελικά το «πράσινο φως». Τα κράτη-μέλη ενέκριναν τη συμφωνία με το μπλοκ της Mercosur, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου που θα καλύπτει περισσότερους από 700 εκατομμύρια πολίτες σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Το κείμενο απομένει πλέον να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με μετάδοση του Politico, η συμφωνία προβλέπει την κατάργηση άνω του 90% των δασμών στα ευρωπαϊκά εξαγόμενα προϊόντα. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερο βοδινό από την Αργεντινή, ενώ στη Βραζιλία οι δασμοί στα γερμανικά αυτοκίνητα θα μειωθούν σημαντικά — έστω και σταδιακά. Ωστόσο, το καθαρό οικονομικό όφελος εμφανίζεται σχετικά περιορισμένο: σύμφωνα με την Κομισιόν, η συμφωνία θα προσθέσει έως το 2040 μόλις 77,6 δισ. ευρώ ή περίπου 0,05% στο ΑΕΠ της ΕΕ. Η πολιτική μάχη γύρω από αυτήν, πάντως, υπήρξε σαφώς μεγαλύτερη από το οικονομικό της αποτύπωμα.

Οι κερδισμένοι

Τζόρτζια Μελόνι
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναδεικνύεται σε ξεκάθαρη πολιτική νικήτρια. Αξιοποιώντας την απειλή συμμαχίας με τη γαλλική αντίθεση στη συμφωνία, απέσπασε την τελευταία στιγμή σημαντικές παραχωρήσεις για τους Ιταλούς αγρότες, όπως ρήτρες προστασίας της αγοράς και υποσχέσεις για πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παρουσιάζεται έτσι στο εσωτερικό ως υπερασπίστρια του αγροτικού κόσμου, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ρεαλίστρια που τελικά στήριξε τη συμφωνία.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Έπειτα από χρόνια πιέσεων, ο κλάδος «Das Auto» βρίσκει λόγο αισιοδοξίας. Η Mercosur προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση στη λατινοαμερικανική αγορά και προοπτική αύξησης πωλήσεων για ομίλους όπως η Volkswagen και η BMW. Αν και η μείωση των δασμών (σήμερα έως 35%) θα γίνει σταδιακά και με προνομιακή μεταχείριση των ηλεκτρικών οχημάτων, το άνοιγμα θεωρείται στρατηγικής σημασίας.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Για την πρόεδρο της Κομισιόν, η συμφωνία αποτελεί μια πικρόγλυκη νίκη. Από τη μία, ενισχύει το διεθνές κύρος της ΕΕ και αποδεικνύει ότι μπορεί ακόμη να κλείνει μεγάλες εμπορικές συμφωνίες σε έναν κόσμο γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Από την άλλη, το πολιτικό τίμημα ήταν βαρύ: δεσμεύτηκε για έως και 45 δισ. ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις, υποχωρώντας από τη γραμμή περιορισμού των δαπανών και ενίσχυσης της καινοτομίας.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες (εν μέρει)
Παρά τις έντονες αντιδράσεις, οι φόβοι για «αγροκάλυψη» από φθηνά λατινοαμερικανικά προϊόντα μετριάζονται από αυστηρές ποσοστώσεις σε βοδινό, πουλερικά και άλλα είδη, καθώς και από ισχυρή προστασία προϊόντων ΠΟΠ όπως η παρμεζάνα και τα γαλλικά κρασιά. Σε συνδυασμό με τις γενναίες επιδοτήσεις, η εικόνα είναι λιγότερο καταστροφική απ’ ό,τι αρχικά παρουσιαζόταν.

Οι χαμένοι

Εμανουέλ Μακρόν
Ο Γάλλος πρόεδρος υπέστη μια ηχηρή πολιτική ήττα. Παρά την επίμονη αντίθεσή του και την προσπάθεια να συγκροτήσει μπλοκ αρνησικυρίας μαζί με Πολωνία, Αυστρία, Ιρλανδία και Ουγγαρία, δεν κατάφερε να μπλοκάρει τη συμφωνία. Στο εσωτερικό, η εξέλιξη ενισχύει την εικόνα ενός αποδυναμωμένου προέδρου, ανίκανου πλέον να επιβάλει την ατζέντα του στην Ευρώπη.

Ντόναλντ Τραμπ
Η συμφωνία υπογραμμίζει τη διαφορετική φιλοσοφία της ΕΕ έναντι της αμερικανικής προσέγγισης «συναλλαγής και πίεσης». Ενισχύει πολιτικά ηγέτες όπως ο Λούλα στη Βραζιλία και δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί να ασκήσει ήπια ισχύ μέσω συνεργασιών — κάτι που δεν ευνοεί τη λογική του γεωπολιτικού εκβιασμού.

Κίνα
Το άνοιγμα της Mercosur στην Ευρώπη απειλεί την αυξημένη κινεζική επιρροή στη Λατινική Αμερική. Η συμφωνία δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να ανακτήσει μερίδιο αγοράς σε τομείς όπως τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα και η αεροναυπηγική, αλλά και να εδραιώσει πολιτικούς δεσμούς που περιορίζουν τη βαρύτητα σχημάτων όπως οι BRICS.

Ο Αμαζόνιος
Ο μεγάλος χαμένος σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Περισσότερες εξαγωγές βοδινού προς την Ευρώπη σημαίνουν αυξημένη πίεση για αποψίλωση τροπικών δασών. Αν και η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρες κατά της παράνομης αποδάσωσης και δέσμευση στη Συμφωνία του Παρισιού, οι ανησυχίες για το οικοσύστημα παραμένουν έντονες.

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