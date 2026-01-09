Τραμπ προς πετρελαϊκές: Επενδύσεις $100 δισ. στη Βενεζουέλα, έλεγχος πετρελαίου και φθηνότερη ενέργεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο με περισσότερους από δώδεκα επικεφαλής μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, με αντικείμενο την επανεκκίνηση και ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Darren Woods, ο CEO της ConocoPhillips Ryan Lance και ο αντιπρόεδρος της Chevron Mark Nelson, καθώς και στελέχη των Halliburton, Valero και Marathon. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι αμερικανικές εταιρείες προτίθενται να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια για την ανασυγκρότηση της ενεργειακής βιομηχανίας της χώρας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν ασφάλεια και προστασία, ώστε οι εταιρείες να πάρουν πίσω τα χρήματά τους και να έχουν μια πολύ καλή απόδοση», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποφασίζει ποιες εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν στη Βενεζουέλα και θα “κλείσει συμφωνία” μαζί τους άμεσα. Όπως είπε, ένα από τα οφέλη για τις ΗΠΑ θα είναι «ακόμα χαμηλότερες τιμές ενέργειας».

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως –303 δισ. βαρέλια ή περίπου το 17% του συνόλου– όμως ο κλάδος της βρίσκεται σε κατάρρευση. Η παραγωγή έχει υποχωρήσει από τα 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τη δεκαετία του 1990 σε περίπου 800.000 σήμερα. Η Rystad Energy εκτιμά ότι απαιτούνται πάνω από 180 δισ. δολάρια έως το 2040 για να επανέλθει η παραγωγή στα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η Chevron είναι προς το παρόν η μόνη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα, μέσω κοινοπραξίας με την κρατική PDVSA. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με τη Chevron, επισημαίνοντας πως με περιορισμένες επενδύσεις η παραγωγή θα μπορούσε να αυξηθεί κατά αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια βραχυπρόθεσμα.

Αντίθετα, η επιστροφή της Exxon και της ConocoPhillips θεωρείται δύσκολη, καθώς οι εταιρείες αποχώρησαν μετά τις εθνικοποιήσεις του Ούγκο Τσάβες το 2007 και διατηρούν δισεκατομμύρια σε ανεκτέλεστες αποζημιώσεις. «Τα περιουσιακά μας στοιχεία κατασχέθηκαν δύο φορές. Μια τρίτη επιστροφή απαιτεί ριζικές αλλαγές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Woods.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανέλαβαν τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας. Δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια θα αποστέλλονται στις ΗΠΑ, θα πωλούνται από την αμερικανική κυβέρνηση και τα έσοδα θα κρατούνται σε ελεγχόμενους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών προϊόντων – από αγροτικά αγαθά και φάρμακα έως εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.

«Η Βενεζουέλα δεσμεύεται να κάνει επιχειρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον βασικό της εταίρο», τόνισε ο πρόεδρος, σηματοδοτώντας μια νέα –και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη– φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Καράκας.