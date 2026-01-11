Τελεσίγραφο Τραμπ στην Κούβα: Χωρίς συμφωνία, ούτε πετρέλαιο ούτε χρήματα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κούβα να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή οικονομική στήριξη από τη Βενεζουέλα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Κούβα επί χρόνια επιβίωνε χάρη στο πετρέλαιο και τα χρήματα που λάμβανε από τη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι αυτή η στήριξη έχει πλέον τερματιστεί. Παράλληλα, κάλεσε την Αβάνα να «κλείσει συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά».

Η Βενεζουέλα αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή πετρελαίου της Κούβας, καλύπτοντας περίπου το μισό των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Η απώλεια αυτών των εισαγωγών εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει σοβαρά μια ήδη εύθραυστη οικονομία.

Σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, βασικοί τομείς της κουβανικής οικονομίας, όπως η γεωργία και ο τουρισμός, βρίσκονται υπό έντονη πίεση λόγω των συχνών διακοπών ρεύματος, των εμπορικών κυρώσεων και της χρόνιας έλλειψης πόρων. Αν και η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη άμεσης πολιτικής κατάρρευσης.

Η πιθανή πλήρης διακοπή του πετρελαίου από τη Βενεζουέλα αναμένεται να δυσκολέψει περαιτέρω τη διακυβέρνηση της χώρας, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ίδιου πολιτικού συστήματος από την επανάσταση του 1959.