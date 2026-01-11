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Σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία ζητά ο Τραμπ – Αντιδράσεις στο στρατιωτικό επιτελείο
Ειδήσεις
12:00 - 11 Ιαν 2026

Σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία ζητά ο Τραμπ – Αντιδράσεις στο στρατιωτικό επιτελείο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει τους διοικητές των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία, ωστόσο συναντά σθεναρή αντίσταση από ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Mail on Sunday.

Πηγές αναφέρουν ότι τα «γεράκια» της πολιτικής γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, με επικεφαλής τον πολιτικό σύμβουλο Στίβεν Μίλερ, έχουν αποθρασυνθεί από την επιτυχία της επιχείρησης για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και πιέζουν να κινηθούν γρήγορα για την κατάληψη του νησιού, πριν προλάβουν να κάνουν κίνηση η Ρωσία ή η Κίνα.

Βρετανοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ παρακινείται επίσης από την επιθυμία να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών ψηφοφόρων από την πορεία της αμερικανικής οικονομίας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών αργότερα μέσα στη χρονιά, μετά τις οποίες ενδέχεται να χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, μια τόσο δραματική κίνηση θα τον έφερνε σε ευθεία σύγκρουση με τον σερ Κιρ Στάρμερ και ουσιαστικά θα οδηγούσε στην κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος έχει ζητήσει από τη Διοίκηση Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να προετοιμάσει το σχέδιο εισβολής, αλλά αυτό συναντά την αντίθεση των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, οι οποίοι θεωρούν ότι θα ήταν παράνομο και δεν θα είχε τη στήριξη του Κογκρέσου.

Μία πηγή ανέφερε: «Προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή του Τραμπ μιλώντας για λιγότερο αμφιλεγόμενα μέτρα, όπως η αναχαίτιση των ρωσικών “πλοίων-φαντασμάτων” — ενός μυστικού δικτύου εκατοντάδων σκαφών που διαχειρίζεται η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις — ή ακόμη και η εξαπόλυση πλήγματος κατά του Ιράν».

Διπλωμάτες έχουν πραγματοποιήσει ασκήσεις προσομοίωσης αυτού που περιγράφουν ως «κλιμακούμενο σενάριο», στο οποίο ο Τραμπ χρησιμοποιεί στρατιωτική ισχύ ή «πολιτικό εξαναγκασμό» για να αποκόψει τη Γροιλανδία από τη Δανία.

Ένα διπλωματικό τηλεγράφημα περιγράφει το «χειρότερο δυνατό» σενάριο ως κάτι που θα οδηγούσε στην «καταστροφή του ΝΑΤΟ εκ των έσω».

Και προσθέτει: «Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της σκληροπυρηνικής πτέρυγας του MAGA που περιβάλλει τον Τραμπ. Δεδομένου ότι το Κογκρέσο δεν θα του επέτρεπε να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, η κατοχή της Γροιλανδίας θα μπορούσε να εξαναγκάσει τους Ευρωπαίους να εγκαταλείψουν τη Συμμαχία. Αν ο Τραμπ θέλει να τερματίσει το ΝΑΤΟ, αυτός ίσως να είναι ο πιο βολικός τρόπος».

Πώς εξηγείται η επιμονή του Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι αρκετοί αναλυτές θεωρούν προσχηματική την αιτιολογία του Ντόναλντ Τραμπ περί ανάγκης ελέγχου της Γροιλανδίας για λόγους ασφαλείας. Επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, τη συνύπαρξη ΗΠΑ και Δανίας στο ΝΑΤΟ, τις διμερείς συμφωνίες ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τη μακροχρόνια παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί.

Στο παρελθόν, μάλιστα, στη Γροιλανδία είχαν σταθμεύσει σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις: στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου ο αριθμός τους ανερχόταν σε περίπου 6.000, ενώ έως τις αρχές του 21ου αιώνα είχε μειωθεί κοντά στους 1.000. Μέχρι τον Μάρτιο του 2024, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία είχε περιοριστεί σε μόλις 135 άτομα.

Κυρίαρχη εκτίμηση είναι ότι το πραγματικό ενδιαφέρον του Τραμπ εστιάζεται στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της περιοχής, και ιδίως των σπάνιων γαιών. Παράλληλα, η Γροιλανδία θεωρείται στρατηγικής σημασίας ως πύλη εισόδου προς την Αρκτική, μια περιοχή που αναμένεται να αποκτήσει αυξανόμενη γεωστρατηγική βαρύτητα στο μέλλον λόγω του λιωσίματος των πάγων. Οι ίδιοι πάντως οι Γροιλανδοί απορρίπτουν την προοπτική ενσωμάτωσής τους στις ΗΠΑ.

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