ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βουλγαρία: Κοντά σε πρόωρες εκλογές – Αποτυγχάνουν οι προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης
Ειδήσεις
13:47 - 12 Ιαν 2026

Βουλγαρία: Κοντά σε πρόωρες εκλογές – Αποτυγχάνουν οι προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα σενάρια πρόωρων εκλογών στη Βουλγαρία φουντώνουν, καθώς ο κεντροδεξιός συνασπισμός GERB-SDS, που αποτελεί το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό μπλοκ της χώρας, απάντησε αρνητικά σήμερα (12/1) στο αίτημα για απόπειρα σχηματισμού νέας κυβέρνησης.  

Μετά από τις μαζικές διαδηλώσεις του προηγούμενου μήνα εξαιτίας της κρατικής διαφθοράς και του νέου προϋπολογισμού που προέβλεπε φορολογικές αυξήσεις, η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ, η οποία στηριζόταν από το GERB-SDS, διαλύθηκε.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Βούλγαρος πρόεδρος, Ρούμεν Ράντεφ, ζήτησε επίσημα σήμερα από τον Ζελιάζκοφ να προσπαθήσει να σχηματίσει νέο κυβερνητικό συνασπισμό, όπως μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων BTA. Ωστόσο, ο Ζελιάζκοφ επέστρεψε άμεσα τη διερευνητική εντολή, καθώς, όπως ανέφερε το πρακτορείο, δεν διαθέτει επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη για τη δημιουργία σταθερής πλειοψηφίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Ράντεφ αναμένεται πλέον να δώσει τη δεύτερη διερευνητική εντολή στο δεύτερο μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό σχήμα, το μεταρρυθμιστικό PP-DB, το οποίο όμως εκτιμάται ότι επίσης θα αρνηθεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος θα αναθέσει την εντολή σε κόμμα της επιλογής του και, εάν κανένας σχηματισμός δεν καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα διαλύσει τη Βουλή και θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές, τις όγδοες μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Παρά την πολιτική αβεβαιότητα, η Βουλγαρία εντάχθηκε κανονικά στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα προκειμένου να επιταχύνει την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις επιβαρυμένες υποδομές της, να ενισχύσει τις ξένες επενδύσεις και να αντιμετωπίσει τη χρόνια κρατική διαφθορά.

Σημειώνεται ότι ο συνασπισμός GERB-SDS κέρδισε τις τελευταίες εκλογές τον Οκτώβριο του 2024, αλλά ανέλαβε την εξουσία μόλις τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και με τη στήριξη άλλων κομμάτων στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκλογές: Πρώτοι οι υπουργοί και οι βουλευτές να πιστέψουν τον Μητσοτάκη
Ανεμοδείκτης

Εκλογές: Πρώτοι οι υπουργοί και οι βουλευτές να πιστέψουν τον Μητσοτάκη

Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και σε συνεργασία με Σαμαρά
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και σε συνεργασία με Σαμαρά

Πόσες κορδέλες ακόμη έως τις εκλογές;
Ανεμοδείκτης

Πόσες κορδέλες ακόμη έως τις εκλογές;

Γερουλάνος: Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της αρπαχτής
Πολιτική

Γερουλάνος: Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της αρπαχτής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 22:57

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
24/07/2026 - 22:40

Τα «διόδια» του Ορμούζ και η νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 22:09

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

Υγεία
24/07/2026 - 22:08

«Ένιωσα το αυτί μου βουλωμένο»: Η ιατρική επείγουσα κατάσταση που οι περισσότεροι αγνοούν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 21:38

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

Πολιτική
24/07/2026 - 21:09

Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Τασούλας: Η ενότητα ιστορικός όρος επιβίωσης του ελληνισμού (εικόνες & βίντεο)

Υγεία
24/07/2026 - 21:04

Γιατί το άγχος των άλλων μας επηρεάζει; Η εξήγηση της συστημικής ψυχολογίας

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 20:30

Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο τις ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Πολιτική
24/07/2026 - 20:16

Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:32

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:01

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:58

ΗΠΑ: Ανάκαμψη στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Ιούνιο – Στις 628.000 ο ετήσιος ρυθμός

Πολιτική
24/07/2026 - 17:51

Δούρου κατά Μητσοτάκη: Φέρνετε Αναθεώρηση για τις εκλογές, όχι για τη Δημοκρατία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 17:45

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 17:37

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Πολιτική
24/07/2026 - 17:21

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αντέξει στον χρόνο

Πολιτική
24/07/2026 - 17:20

Η ατάκα Ανδρουλάκη που άναψε φωτιές: Πείτε στον ανιψιό σας, το αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός

Φορολογία
24/07/2026 - 17:19

ΑΑΔΕ: Στις 27/7 η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 17:11

ΕΛΤΑ: Οι επτά στρατηγικοί άξονες για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο 2026-2030

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 16:58

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/07/2026 - 16:52

Ελληνικός τουρισμός: Έσοδα-ρεκόρ 25,8% στο πρώτο πεντάμηνο, αλλά αυξάνεται η αβεβαιότητα για το καλοκαίρι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:50

Την Τρίτη 28 Ιουλίου η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:35

Στροφή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας: Μειώνει τα επιτόκια στο 14% παρά τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
24/07/2026 - 16:27

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ