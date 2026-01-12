Βουλγαρία: Κοντά σε πρόωρες εκλογές – Αποτυγχάνουν οι προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης

Τα σενάρια πρόωρων εκλογών στη Βουλγαρία φουντώνουν, καθώς ο κεντροδεξιός συνασπισμός GERB-SDS, που αποτελεί το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό μπλοκ της χώρας, απάντησε αρνητικά σήμερα (12/1) στο αίτημα για απόπειρα σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Μετά από τις μαζικές διαδηλώσεις του προηγούμενου μήνα εξαιτίας της κρατικής διαφθοράς και του νέου προϋπολογισμού που προέβλεπε φορολογικές αυξήσεις, η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάζκοφ, η οποία στηριζόταν από το GERB-SDS, διαλύθηκε.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Βούλγαρος πρόεδρος, Ρούμεν Ράντεφ, ζήτησε επίσημα σήμερα από τον Ζελιάζκοφ να προσπαθήσει να σχηματίσει νέο κυβερνητικό συνασπισμό, όπως μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων BTA. Ωστόσο, ο Ζελιάζκοφ επέστρεψε άμεσα τη διερευνητική εντολή, καθώς, όπως ανέφερε το πρακτορείο, δεν διαθέτει επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη για τη δημιουργία σταθερής πλειοψηφίας.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Ράντεφ αναμένεται πλέον να δώσει τη δεύτερη διερευνητική εντολή στο δεύτερο μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό σχήμα, το μεταρρυθμιστικό PP-DB, το οποίο όμως εκτιμάται ότι επίσης θα αρνηθεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος θα αναθέσει την εντολή σε κόμμα της επιλογής του και, εάν κανένας σχηματισμός δεν καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα διαλύσει τη Βουλή και θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές, τις όγδοες μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Παρά την πολιτική αβεβαιότητα, η Βουλγαρία εντάχθηκε κανονικά στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα προκειμένου να επιταχύνει την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις επιβαρυμένες υποδομές της, να ενισχύσει τις ξένες επενδύσεις και να αντιμετωπίσει τη χρόνια κρατική διαφθορά.

Σημειώνεται ότι ο συνασπισμός GERB-SDS κέρδισε τις τελευταίες εκλογές τον Οκτώβριο του 2024, αλλά ανέλαβε την εξουσία μόλις τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και με τη στήριξη άλλων κομμάτων στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.