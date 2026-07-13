Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Βαρύτερος γίνεται ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, καθώς οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 4.561, σύμφωνα με τα νεότερα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες.

Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740, ενώ οι καταστροφές έχουν αφήσει χωρίς στέγη 17.907 ανθρώπους, οι οποίοι εξακολουθούν να χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και προσωρινή φιλοξενία.

Παρά το πέρασμα αρκετών εβδομάδων από τη φυσική καταστροφή, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν ακόμη ελπίδες εντοπισμού επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.

«Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα. Έχουμε ακόμη ένα ή δύο σημεία όπου η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, ενεργά σημεία όπου συνεχίζουμε να αναζητούμε επιζώντες», δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες, υπογραμμίζοντας ότι οι διασώστες παραμένουν επί τόπου παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Οι δύο σεισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και κατοικίες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και την υποστήριξη των πληγέντων, με τον τελικό απολογισμό να παραμένει αβέβαιος όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.