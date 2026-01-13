Η Κίνα βασικός στόχος του Τραμπ με τους δασμούς στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν

Η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει δασμούς 25% σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να εκτροχιαστεί η εύθραυστη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, τη στιγμή που η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (12/1), μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «άμεσα» να επιβάλλουν δασμούς 25% στις εισαγωγές από χώρες που κάνουν δουλειές με το Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε σε μια περίοδο όπου οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου είχαν συμφωνήσει, στα τέλη Οκτωβρίου, σε μια προσωρινή εμπορική εκεχειρία. Η συμφωνία προέβλεπε τη μερική άρση τιμωρητικών δασμών των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα, ενώ το Πεκίνο πάγωσε τους εκτεταμένους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, όπως μεταδίδει το CNBC.

Η Κίνα αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις και εξωεδαφική δικαιοδοσία», προειδοποιώντας πως θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Σύμφωνα με ειδικούς, αν οι δασμοί εφαρμοστούν πράγματι, θα πρόκειται για κλιμάκωση μεγάλης κλίμακας. Η Ντέμπορα Έλμς, επικεφαλής πολιτικής εμπορίου στο Hinrich Foundation, προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε νέο κύκλο αντιποίνων, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν οι δασμοί είχαν φτάσει έως και το 145%.

Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, αγοράζει εδώ και χρόνια ιρανικό αργό, προσφέροντας κρίσιμη οικονομική ανάσα στην Τεχεράνη που πλήττεται από δυτικές κυρώσεις. Οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα υπερδιπλασιάστηκαν από το 2017 έως το 2024, ξεπερνώντας τα 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το Πεκίνο έχει περιορίσει το εμπόριο, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις έγιναν αυστηρότερες.

Παρά τις πιέσεις, Κινέζοι ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το Πεκίνο δεν θα μειώσει τη συνεργασία του με το Ιράν λόγω των απειλών Τραμπ. Την ίδια στιγμή, αναλυτές σημειώνουν ότι η εμπιστοσύνη που είχε αρχίσει να χτίζεται γύρω από την εμπορική εκεχειρία διαβρώνεται. Ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο και της αναμενόμενης ανταπόδοσης από τον Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στο έτος, πολλοί προβλέπουν νέους γύρους αμοιβαίων πιέσεων και αντιποίνων, με σοβαρές συνέπειες για τις ήδη τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας.

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