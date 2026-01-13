ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Κίνα βασικός στόχος του Τραμπ με τους δασμούς στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν
Ειδήσεις
13:39 - 13 Ιαν 2026

Η Κίνα βασικός στόχος του Τραμπ με τους δασμούς στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει δασμούς 25% σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να εκτροχιαστεί η εύθραυστη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, τη στιγμή που η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (12/1), μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «άμεσα» να επιβάλλουν δασμούς 25% στις εισαγωγές από χώρες που κάνουν δουλειές με το Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε σε μια περίοδο όπου οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου είχαν συμφωνήσει, στα τέλη Οκτωβρίου, σε μια προσωρινή εμπορική εκεχειρία. Η συμφωνία προέβλεπε τη μερική άρση τιμωρητικών δασμών των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα, ενώ το Πεκίνο πάγωσε τους εκτεταμένους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, όπως μεταδίδει το CNBC.

Η Κίνα αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις και εξωεδαφική δικαιοδοσία», προειδοποιώντας πως θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Σύμφωνα με ειδικούς, αν οι δασμοί εφαρμοστούν πράγματι, θα πρόκειται για κλιμάκωση μεγάλης κλίμακας. Η Ντέμπορα Έλμς, επικεφαλής πολιτικής εμπορίου στο Hinrich Foundation, προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε νέο κύκλο αντιποίνων, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν οι δασμοί είχαν φτάσει έως και το 145%.

Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, αγοράζει εδώ και χρόνια ιρανικό αργό, προσφέροντας κρίσιμη οικονομική ανάσα στην Τεχεράνη που πλήττεται από δυτικές κυρώσεις. Οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα υπερδιπλασιάστηκαν από το 2017 έως το 2024, ξεπερνώντας τα 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το Πεκίνο έχει περιορίσει το εμπόριο, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις έγιναν αυστηρότερες.

Παρά τις πιέσεις, Κινέζοι ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το Πεκίνο δεν θα μειώσει τη συνεργασία του με το Ιράν λόγω των απειλών Τραμπ. Την ίδια στιγμή, αναλυτές σημειώνουν ότι η εμπιστοσύνη που είχε αρχίσει να χτίζεται γύρω από την εμπορική εκεχειρία διαβρώνεται. Ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο και της αναμενόμενης ανταπόδοσης από τον Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στο έτος, πολλοί προβλέπουν νέους γύρους αμοιβαίων πιέσεων και αντιποίνων, με σοβαρές συνέπειες για τις ήδη τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfndz4j8qyrt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 13/01/2026 - 13:48
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου στο R: Τι σημαίνουν για τον πολίτη τα deals της ενέργειας
Πολιτική

Παπασταύρου στο R: Τι σημαίνουν για τον πολίτη τα deals της ενέργειας

Αιχμές Σαουλίδη κατά Ανδρουλάκη: Δεν καταφέρνει να μαζέψει όσους θέλουν πολιτική αλλαγή
Πολιτική

Αιχμές Σαουλίδη κατά Ανδρουλάκη: Δεν καταφέρνει να μαζέψει όσους θέλουν πολιτική αλλαγή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο
Ειδήσεις

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς
Ειδήσεις

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλου

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ