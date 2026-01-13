Δασμούς 25% σε οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές σχέσεις με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ

Το όπλο των δασμών χρησιμοποιεί για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να ασκήσει πίεση στο καθεστώς του Ιράν.

Την ώρα που η κρίση στη χώρα κλιμακώνεται, ο Τραμπ επιχειρεί να απομονώσει το Ιράν ανακοινώνοντας δασμούς 25% σε όλους τους εμπορικούς του εταίρους.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθαρίζει ότι το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και δεν επιδέχεται καμία διαπραγμάτευση.



«Από τώρα και στο εξής, οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% σε κάθε και οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα αποτελούν βασικούς εταίρους του Ιράν και θα επιβαρυνθούν με επιπλέον δασμούς.

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