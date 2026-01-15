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Ηνωμένο Βασίλειο: Ευχάριστη έκπληξη με ανάπτυξη 0,3% τον Νοέμβριο
Ειδήσεις
09:45 - 15 Ιαν 2026

Ηνωμένο Βασίλειο: Ευχάριστη έκπληξη με ανάπτυξη 0,3% τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε κατά 0,3% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη.

Η επίδοση αυτή είναι ανώτερη του αναμενόμενου, καθώς οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ένα πολύ μέτριο ποσοστό ανάπτυξης 0,1%.

Τα τελευταία στοιχεία έρχονται μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1% τον Οκτώβριο, ένα ποσοστό που αποδόθηκε στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης στην Jaguar Land Rover, η οποία επηρέασε την παραγωγή αυτοκινήτων, και στην αβεβαιότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ενόψει του Φθινοπωρινού Προϋπολογισμού.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου θα βελτιωθεί το 2026, ιδίως καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας είναι πιθανό να συνεχίσει την πορεία μείωσης των επιτοκίων.

«Κοιτάζοντας μπροστά, αναμένουμε ότι το ΑΕΠ θα ανακάμψει έντονα το πρώτο τρίμηνο του 2026», δήλωσε σε σχόλια μέσω email αυτή την εβδομάδα ο Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγος του Ηνωμένου Βασιλείου στην Deutsche Bank.

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