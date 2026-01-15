Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τι αλλάζει από 2 Φεβρουαρίου - Η περίοδος χάριτος

Υποχρεωτική γίνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση από 2 Φεβρουαρίου για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Έτσι από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων θα πρέπει να τιμολογείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε η συναλλαγή πραγματοποιείται εντός Ελλάδας είτε αφορά επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πλήρης μετάβαση στο νέο καθεστώς θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια:

Μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ το 2023

Υποχρεωτική εφαρμογή από τις 2 Φεβρουαρίου 2026, με περίοδο προσαρμογής έως τις 31 Μαρτίου 2026. Λοιπές επιχειρήσεις

Υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2026, με περίοδο χάριτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παροχή κινήτρων

Με δεδομένο ότι η νέα αυτή ψηφιακή διαδικασία προσθέτει κάτι νέο στην ρυθμιστική καθημερινότητα των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρών η φορολογική διοίκηση έχει θέσει ένα πλαίσιο κινήτρων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να επωφεληθούν από τα φορολογικά κίνητρα που συνδέονται με την εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης έγκαιρα, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής. Σε διαφορετική περίπτωση, χάνουν τις αυξημένες φορολογικές εκπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν προαιρετικά νωρίτερα στο σύστημα δικαιούνται:

100% επιπλέον έκπτωση για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού.





100% προσαυξημένη έκπτωση για τα έξοδα παραγωγής, αποστολής και αρχειοθέτησης τιμολογίων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής.





Για τη διατήρηση του φορολογικού μπόνους, οι μεγάλες επιχειρήσεις έπρεπε να έχουν ενταχθεί στο σύστημα έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μπορούν να το πράξουν έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Και σε διεθνείς συναλλαγές

Ένα σημαντικό σημείο της νέας διαδικασία είναι το ότι σε κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) προβλέπεται η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Για τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο.

Μέσω παρόχων

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή θα τρέξει και μέσω παρόχων με τους οποίους θα πρέπει να συνεργάζονται οι επιχειρήσεις, κάτι βέβαια που προσθέτει κόστος. Θα υπάρχει βέβαια και η ειδική δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Με άλλα λόγια, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και θα τα αποστέλλουν μέσω χρήσης των ειδικών εφαρμογών και σε ειδικές περιπτώσεις, μόνο μέσω των πλατφορμών, που έχουν αναπτύξει οι 27 πιστοποιημένοι πάροχοι.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή επιλέγοντας είτε:

·υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων,

·τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ, timologio και τη δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές myDATAapp,οι οποίες προσφέρουν ισοδύναμη λύση και καλύπτουν, χωρίς κόστος, και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις. Ήδη, βέβαια, πολλές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κι έτσι σημαντικό μέρος της υποβολής στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA πραγματοποιείται ψηφιακά, ήδη, μέσω ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην απλοποίηση διαδικασιών, αλλά και στη μεγαλύτερη διαφάνεια στην καταγραφή των δεδομένων των επιχειρήσεων, όπως και στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής καθώς καθίσταται αδύνατη η έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι και ευκαιρία για:

·Μείωση απωλειών ΦΠΑ & εικονικών τιμολογίων.

·Αυτόματη προσυμπλήρωση ΦΠΑ & Ε3.

·Λιγότερα λάθη, χαμηλότερο κόστος, λιγότερες διαφορές με πελάτες/προμηθευτές.

·Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.





