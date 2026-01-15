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Ιράν: «Δεν υπάρχει σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις», ενώ οι διαδηλώσεις υποχωρούν
Ειδήσεις
18:50 - 15 Ιαν 2026

Ιράν: «Δεν υπάρχει σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις», ενώ οι διαδηλώσεις υποχωρούν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί πως οι δολοφονίες στο πλαίσιο της καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν και ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις. Με τις δηλώσεις αυτές υιοθέτησε μια στάση αναμονής, μετά από προηγούμενες τοποθετήσεις του στις οποίες είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης.

Οι δηλώσεις Τραμπ ήρθαν στον απόηχο αναφορών από την Τεχεράνη ότι οι ιρανικές αρχές δεν προχώρησαν στην εκτέλεση ενός νεαρού άνδρα που είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων. Συγκεκριμένα, μετά τη δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ότι το Ιράν «δεν έχει κανένα σχέδιο να κρεμάσει ανθρώπους», κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Πέμπτη πως ένας 26χρονος άνδρας, ο Ερφάν Σολτανί, που είχε συλληφθεί στην πόλη Καράτζ, δεν θα καταδικαστεί σε θάνατο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ο Σολτανί επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε στη συνέχεια, επικαλούμενη συγγενείς του, μια εντολή εκτέλεσης που είχε κοινοποιηθεί προηγουμένως ανεστάλη. Τα ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι, παρότι ο Σολτανί κατηγορείται για «συνεργασία κατά της εσωτερικής ασφάλειας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος», η θανατική ποινή δεν προβλέπεται για αυτού του είδους τις κατηγορίες.

Ο ίδιος ο Τραμπ σχολίασε την εξέλιξη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε σχετικό δημοσίευμα που ανέφερε ότι ένας Ιρανός διαδηλωτής δεν θα εκτελεστεί. «Αυτά είναι καλά νέα. Ελπίζω να συνεχιστεί!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου είχαν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές: οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από πολυμηνιαία υψηλά, ενώ ο χρυσός απομακρύνθηκε από ιστορικό ρεκόρ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου το θεοκρατικό καθεστώς έχει προχωρήσει σε σκληρή καταστολή των πανεθνικών κινητοποιήσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων μέσα στο Ιράν, που επικαλείται το Reuters, οι διαδηλώσεις φαίνεται να έχουν ατονήσει από τη Δευτέρα, αν και η ροή πληροφοριών παραμένει περιορισμένη λόγω της πολυήμερης διακοπής του διαδικτύου. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που πυροδότησαν τις κινητοποιήσεις, δεσμευόμενος για μέτρα κατά της διαφθοράς και για σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, οι εντάσεις παραμένουν. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει γειτονικές χώρες ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων, ενώ αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στην περιοχή. Ο Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι βασίζεται σε «πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά» για την εκτίμηση ότι οι δολοφονίες έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείει μελλοντική στρατιωτική δράση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, παρότι το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο, δεν απειλείται άμεσα με κατάρρευση. Σε κάθε περίπτωση, η ιρανική πλευρά επιμένει ότι δεν προχώρησε σε εκτέλεση διαδηλωτή, προσπαθώντας να δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης απέναντι στη διεθνή πίεση.

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