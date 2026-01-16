Ακροδεξιοί ηγέτες απ' όλο τον κόσμο «παρελαύνουν» στο προεκλογικό spot του Όρμπαν

Ηγέτες της συντηρητικής και της ακροδεξιάς πολιτικής σκηνής από διάφορες χώρες συσπειρώνονται δημόσια υπέρ του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, παρουσιάζοντας τη χώρα ως σημείο αναφοράς για τα ευρωπαϊκά εθνικιστικά κινήματα.

Ωστόσο, παρά τη διεθνή αυτή στήριξη, ο Όρμπαν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σοβαρή εσωτερική πρόκληση. Ο Πέτερ Μάγιαρ, πρώην στενός του συνεργάτης, αναδεικνύεται σε βασικό του αντίπαλο, καθώς η οικονομική στασιμότητα, η αύξηση του κόστους ζωής και η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών εντείνουν τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων. Το εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να κριθεί από το κατά πόσο οι πολίτες θα αξιολογήσουν ως σημαντικότερη τη διεθνή επιρροή του Όρμπαν ή τις επιδόσεις της κυβέρνησής του στο εσωτερικό μέτωπο.

Σε προεκλογικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός παρουσιάζει μηνύματα στήριξης από δώδεκα πολιτικούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η Μαρίν Λεπέν, η Άλις Βάιντελ, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Η Τζόρτζια Μελόνι επισημαίνει τις κοινές πολιτικές αναφορές που τη συνδέουν με τον Όρμπαν, τονίζοντας ότι και οι δύο υποστηρίζουν μια Ευρώπη που σέβεται την εθνική κυριαρχία και αναδεικνύει τις πολιτισμικές και θρησκευτικές της παραδόσεις.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται, επίσης, ο αρχηγός του αυστριακού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) Χέρμπερτ Κικλ, ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, καθώς και οι πρόεδροι της Σερβίας και της Αργεντινής, Αλεξάνταρ Βούτσιτς και Χαβιέ Μιλέι.

Παρουσία έχει και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος τονίζει ότι η ασφάλεια δεν είναι αυτονόητη αλλά απαιτεί διαρκή προσπάθεια, χαρακτηρίζοντας τον Όρμπαν ηγέτη με τις ικανότητες να διασφαλίσει την προστασία της χώρας του. Η συμμετοχή του Νετανιάχου προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι το Ισραήλ διατηρεί επίσημο μποϊκοτάζ απέναντι στο AfD και το FPÖ, λόγω των αντισημιτικών τους καταβολών, όπως επισημαίνει η εφημερίδα Haaretz.

Η επίδειξη διεθνούς υποστήριξης πραγματοποιείται ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου και έρχεται μετά από μια χρονιά κατά την οποία η κυβέρνηση Όρμπαν απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα, εξαιτίας πρωτοβουλιών για την απαγόρευση εκδηλώσεων Pride, αλλά και της αυστηροποίησης του ελέγχου στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με το Guardian, παρά τη μακρόχρονη πολιτική του κυριαρχία, ο Όρμπαν αντιμετωπίζει πλέον τη σοβαρότερη πρόκληση της καριέρας του. Έπειτα από χρόνια επικρίσεων για αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου και υπονόμευση του κράτους δικαίου, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Πέτερ Μάγιαρ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος Fidesz, ο οποίος ηγείται πλέον του κόμματος Tisza.

Καθώς οι Ούγγροι πολίτες δοκιμάζονται από την οικονομική στασιμότητα, την ακρίβεια και τη φθορά των κοινωνικών υπηρεσιών, δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν το Fidesz να υποχωρεί έναντι του Tisza, σηματοδοτώντας μια απρόσμενη αλλαγή στους πολιτικούς συσχετισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κυβερνών κόμμα προβάλλει τις διεθνείς επαφές και την εμπειρία του Όρμπαν ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας. Όπως σημειώνει ο πολιτικός αναλυτής Μάρτον Μπένε από το Ινστιτούτο Πολιτικής Επιστήμης TK στη Βουδαπέστη, πρόκειται για στοιχείο που «ο αντίπαλός του δεν διαθέτει».

Αντίθετα, η εκστρατεία του Μάγιαρ εστιάζει στα εσωτερικά προβλήματα, προτάσσοντας την καταπολέμηση της διαφθοράς και την απελευθέρωση δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ευρωπαϊκά κονδύλια, με στόχο την οικονομική ανάκαμψη.