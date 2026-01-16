Μαρινάκης για Ανεστίδη: Διαγραφή από ΝΔ και αποκλεισμός από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε σήμερα ότι ο Κώστας Ανεστίδης δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, που έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας. Η δήλωση έρχεται με αφορμή το βίντεο όπου ο αγροτοσυνδικαλιστής εκτοξεύει ύβρεις κατά του πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας τις συμπεριφορές του Ανεστίδη ως «χυδαίες».

«Πολύ πριν το βίντεο με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή», τόνισε ο κ. Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ΟΡΕΝ. «Το βίντεο επιβεβαιώνει αυτή τη στάση, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», πρόσθεσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη συμπεριφορά του αγροτοσυνδικαλιστή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι ο κ. Ανεστίδης «ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, αλλά από τότε δεν συμμετείχε ενεργά». Παράλληλα, ενημέρωσε ότι, λόγω των πρόσφατων γεγονότων, ο Ανεστίδης έχει πλέον διαγραφεί ακόμη και από τις λίστες των ανενεργών μελών του κόμματος, και συνεπώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παρουσίας του στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

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Απορρίπτονται οι «νοσηρές μειοψηφίες»

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα, με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να ασκήσουν πίεση μέσω συνδικαλιστικών οργανώσεων». Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, «τέτοιοι άνθρωποι, τόσο για το βίντεο όσο και για όσα ελέγχονται, δεν έχουν θέση στη συνάντηση».

Οι όροι για τη συμμετοχή των αγροτών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση αναμένει τη λίστα των αγροτών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση. Όπως τόνισε, οι δύο βασικοί όροι για τη συμμετοχή είναι ανοιχτοί δρόμοι, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, και μη συμμετοχή του πρωθυπουργού με άτομα που είναι ελεγχόμενα ή έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά για τους «νταήδες που έσπασαν περιπολικά».