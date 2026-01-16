Κουρέτας: Αντιμετώπιση της ευλογιάς μέσω στοχευμένων εμβολιασμών – Η Mercosur θα πιέσει τους Έλληνες παραγωγούς

Σε φόντο αγροτικών κινητοποιήσεων και έντονων πιέσεων στον πρωτογενή τομέα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έκρουσε την Παρασκευή (16/1) τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur, ζητώντας άμεσες λύσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους.

Αρχικά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρθηκε στο MEGA στην κρίσιμη συνάντηση των αγροτών και της κυβέρνησης τη Δευτέρα, εκφράζοντας την ελπίδα για οριστικοποίηση λύσεων.

«Υπάρχουν κάποια ζητήματα, και από τους αγρότες και από τους κτηνοτρόφους, τα οποία έχουν τεθεί στον πρωθυπουργό και πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα οριστικοποιηθούν και θα κλείσουν».

Χρειάζεται στοχευμένος εμβολιασμός αιγοπροβάτων

Όσο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τόνισε ως λύση τον στοχευμένο εμβολιασμό των ζώων.

«Η ευλογιά είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο ισχύων νόμος χρειάζεται έξι μήνες για να μπορέσεις να φέρεις ζώα στο κοπάδι που σφαγιάστηκε, να το ξαναφτιάξεις, έξι μήνες μετά το τελευταίο θετικό κρούσμα στη χώρα. Εάν δεν λυθεί αυτό μπορεί να μην ξαναφέρουν ποτέ ζώα».

«Είναι ένας εμβολιασμός στοχευμένος, γύρω από τις θετικές εκτροφές, όχι μαζικός εμβολιασμός, ο οποίος εμβολιασμός θα διασφαλίσει το να μη χαθούν περισσότερα ζώα, απ’ αυτά που είναι, και δεύτερον προβλέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό 361, να πάει η χώρα να διαπραγματευτεί στην Κομισιόν για το θέμα της φέτας, όπως έκανε η Ιταλία για το Πεκορίνο».

Στη συνέχεια μίλησε για τα προβλήματα που εντοπίζονται στον τομέα της καλλιέργειας:

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 30 εκατομμύρια στρέμματα που καλλιεργεί, από τα οποία τα 10 εκατομμύρια είναι δέντρα, τα οποία πάνε καλά σε απόδοση. Τα κηπευτικά είναι 500.000 και υπάρχουν και 9 εκατομμύρια που είναι 7 εκατομμύρια σιτηρά και 2 εκατομμύρια βαμβάκι. Αυτές οι καλλιέργειες υποφέρουν. Είναι βασικές καλλιέργειες για τη χώρα».

Επιφυλάξεις για τη Mercosur

Αναφορικά με την συμφωνία Mercosur, ο κος Κουρέτας εξέφρασε ανησυχίες για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από αυτές της Λατινικής Αμερικής σε πολύ χαμηλότερες τιμές, γεγονός που θα πλήξει την ελληνική παραγωγή, ειδικά σε προϊόντα όπως το μέλι και το ρύζι, όπου η Ελλάδα έχει υψηλή ποιότητα και παράγει σημαντικές ποσότητες.

«Η Ελλάδα εξάγει περίπου 30-40 εκατομμύρια αγροτικά προϊόντα και εισάγει περίπου γύρω στο μισό δις από τις χώρες αυτές. Επομένως, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών ανθρώπων που ασχολούμαστε με το θέμα, ένας άνθρωπος που ζει στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, έχει περίπου το μισό εισόδημα από ό,τι έχουμε εμείς, περίπου, μέσον όρο.

«Αυτή τη στιγμή η φέτα έχει 30 ευρώ, 28 ευρώ στην Αργεντινή. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να εισάγει ένα προϊόν που είναι ακριβό, έστω κι αν έχει μείον κάποιους δασμούς, και πόσο εύκολο είναι ένας που εισάγει ήδη 15 φορές παραπάνω στην Ελλάδα, να τα εισάγει σε βασικά προϊόντα. Πχ, το μέλι της Ελλάδος, παράγουμε 20.000 τόνους μέλι το χρόνο και το τρώμε εμείς εσωτερικά. Αυτό το μέλι έχει 7, 8, 9, αναλόγως πού θα το βρεις, 10. Οι χώρες αυτές θα εισάγουν σε μας 65.000 τόνους μέλι, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ».

«Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πλέον για την αγροδιατροφική της ποιότητα, ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα να εξάγει, τεχνολογία. Την αγροδιατροφική της ποιότητα και αυτάρκεια θέλει να την αγοράζει από χώρες που την παράγουνε φθηνά, και αυτή είναι μια επιλογή».

Σύμφωνα με τον κο Κουρέτα, η συμφωνία Mercosur μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες πιέσεις για τους Έλληνες παραγωγούς, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται η ενημέρωση των πολιτών και των Περιφερειών σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής, προκειμένου να κατανοηθούν οι συνέπειες για την ελληνική παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων.