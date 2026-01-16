ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κουρέτας: Αντιμετώπιση της ευλογιάς μέσω στοχευμένων εμβολιασμών – Η Mercosur θα πιέσει τους Έλληνες παραγωγούς
Πολιτική
11:22 - 16 Ιαν 2026

Κουρέτας: Αντιμετώπιση της ευλογιάς μέσω στοχευμένων εμβολιασμών – Η Mercosur θα πιέσει τους Έλληνες παραγωγούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε φόντο αγροτικών κινητοποιήσεων και έντονων πιέσεων στον πρωτογενή τομέα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έκρουσε την Παρασκευή (16/1) τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur, ζητώντας άμεσες λύσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους.

Αρχικά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρθηκε στο MEGA στην κρίσιμη συνάντηση των αγροτών και της κυβέρνησης τη Δευτέρα, εκφράζοντας την ελπίδα για οριστικοποίηση λύσεων.

«Υπάρχουν κάποια ζητήματα, και από τους αγρότες και από τους κτηνοτρόφους, τα οποία έχουν τεθεί στον πρωθυπουργό και πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα οριστικοποιηθούν και θα κλείσουν».

Χρειάζεται στοχευμένος εμβολιασμός αιγοπροβάτων

Όσο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τόνισε ως λύση τον στοχευμένο εμβολιασμό των ζώων.

«Η ευλογιά είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο ισχύων νόμος χρειάζεται έξι μήνες για να μπορέσεις να φέρεις ζώα στο κοπάδι που σφαγιάστηκε, να το ξαναφτιάξεις, έξι μήνες μετά το τελευταίο θετικό κρούσμα στη χώρα. Εάν δεν λυθεί αυτό μπορεί να μην ξαναφέρουν ποτέ ζώα».

«Είναι ένας εμβολιασμός στοχευμένος, γύρω από τις θετικές εκτροφές, όχι μαζικός εμβολιασμός, ο οποίος εμβολιασμός θα διασφαλίσει το να μη χαθούν περισσότερα ζώα, απ’ αυτά που είναι, και δεύτερον προβλέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό 361, να πάει η χώρα να διαπραγματευτεί στην Κομισιόν για το θέμα της φέτας, όπως έκανε η Ιταλία για το Πεκορίνο».

Στη συνέχεια μίλησε για τα προβλήματα που εντοπίζονται στον τομέα της καλλιέργειας:

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 30 εκατομμύρια στρέμματα που καλλιεργεί, από τα οποία τα 10 εκατομμύρια είναι δέντρα, τα οποία πάνε καλά σε απόδοση. Τα κηπευτικά είναι 500.000 και υπάρχουν και 9 εκατομμύρια που είναι 7 εκατομμύρια σιτηρά και 2 εκατομμύρια βαμβάκι. Αυτές οι καλλιέργειες υποφέρουν. Είναι βασικές καλλιέργειες για τη χώρα».

Επιφυλάξεις για τη Mercosur

Αναφορικά με την συμφωνία Mercosur, ο κος Κουρέτας εξέφρασε ανησυχίες για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από αυτές της Λατινικής Αμερικής σε πολύ χαμηλότερες τιμές, γεγονός που θα πλήξει την ελληνική παραγωγή, ειδικά σε προϊόντα όπως το μέλι και το ρύζι, όπου η Ελλάδα έχει υψηλή ποιότητα και παράγει σημαντικές ποσότητες.

«Η Ελλάδα εξάγει περίπου 30-40 εκατομμύρια αγροτικά προϊόντα και εισάγει περίπου γύρω στο μισό δις από τις χώρες αυτές. Επομένως, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών ανθρώπων που ασχολούμαστε με το θέμα, ένας άνθρωπος που ζει στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, έχει περίπου το μισό εισόδημα από ό,τι έχουμε εμείς, περίπου, μέσον όρο.

«Αυτή τη στιγμή η φέτα έχει 30 ευρώ, 28 ευρώ στην Αργεντινή. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να εισάγει ένα προϊόν που είναι ακριβό, έστω κι αν έχει μείον κάποιους δασμούς, και πόσο εύκολο είναι ένας που εισάγει ήδη 15 φορές παραπάνω στην Ελλάδα, να τα εισάγει σε βασικά προϊόντα. Πχ, το μέλι της Ελλάδος, παράγουμε 20.000 τόνους μέλι το χρόνο και το τρώμε εμείς εσωτερικά. Αυτό το μέλι έχει 7, 8, 9, αναλόγως πού θα το βρεις, 10. Οι χώρες αυτές θα εισάγουν σε μας 65.000 τόνους μέλι, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ».

«Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πλέον για την αγροδιατροφική της ποιότητα, ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα να εξάγει, τεχνολογία. Την αγροδιατροφική της ποιότητα και αυτάρκεια θέλει να την αγοράζει από χώρες που την παράγουνε φθηνά, και αυτή είναι μια επιλογή».

Σύμφωνα με τον κο Κουρέτα, η συμφωνία Mercosur μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες πιέσεις για τους Έλληνες παραγωγούς, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται η ενημέρωση των πολιτών και των Περιφερειών σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής, προκειμένου να κατανοηθούν οι συνέπειες για την ελληνική παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεραπετρίτης: Προανήγγειλε την επέκταση των χωρικών υδάτων
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Προανήγγειλε την επέκταση των χωρικών υδάτων

Ανεστίδης: Ζήτησε συγγνώμη για τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού - «Χυδαίο αλλά εκτός αέρα»
Ειδήσεις

Ανεστίδης: Ζήτησε συγγνώμη για τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού - «Χυδαίο αλλά εκτός αέρα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές
Οικονομία

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων
Ειδήσεις

Πελοπόννησος: Στα εννέα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/07/2026 - 13:16

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού

Ανεμοδείκτης
29/07/2026 - 13:02

Αν είστε γονείς, μην κρατάτε τα παιδιά σας σ’ αυτή τη χώρα!

Πολιτική
29/07/2026 - 13:02

Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: Ισχυρή αστυνομία, ισχυρό κράτος δικαίου – Καμία ανοχή στις εγκληματικές οργανώσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:48

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Οικονομία
29/07/2026 - 12:48

Παπαθανάσης: Στο επίκεντρο τα κλειστά ακίνητα για το «Ανακαινίζω» - Νέα χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:45

Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι

Ναυτιλία
29/07/2026 - 12:38

Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:26

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Αναλύσεις
29/07/2026 - 12:21

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

ΕΜΠΟΡΙΟ
29/07/2026 - 12:17

Η ΕΕ εξαιρεί τις ρωσικές γούνες sable από το νέο πακέτο κυρώσεων - Η αντίδραση της ΕΣΕΕ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 12:11

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 12:11

Porsche: Άλμα 34% στα κέρδη με «όχημα» τα premium μοντέλα

Εργασιακά
29/07/2026 - 12:08

Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις εργασίας το πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους 55 έως 74 ετών

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:57

Ερντογάν: «Ιστορικό βήμα» η συμφωνία με το Ιράκ για 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/07/2026 - 11:57

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)

Πολιτική
29/07/2026 - 11:47

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια των ακριτικών νησιών

Magazino
29/07/2026 - 11:41

Δήμος Αθηναίων: Η Μουσική Τεχνόπολη υποδέχεται έναν δυναμικό συναυλιακό Σεπτέμβριο

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:41

EY-Parthenon: Περιθώρια ανάπτυξης για την ελληνική ναυπηγοεπισκευή με προοπτική εσόδων €759 εκατ.

Ειδήσεις
29/07/2026 - 11:36

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού των ΑΕΙ και υποστήριξης της ένταξης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 11:34

ElvalHalcor: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
29/07/2026 - 11:32

ΟΠΑ και Πανεπιστήμιο Σαγκάης ενισχύουν τη συνεργασία τους στη ναυτική εκπαίδευση

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 11:31

Νευρικότητα στις ευρωαγορές: Υποχωρεί η τεχνολογία, ξεχωρίζουν Kering και Glencore

Πολιτική
29/07/2026 - 11:22

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα, ενόψει ΔΕΘ

Οικονομία
29/07/2026 - 11:04

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του €1 εκατ. 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα

Πολιτική
29/07/2026 - 10:58

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Πολιτική
29/07/2026 - 10:47

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια

Magazino
29/07/2026 - 10:40

Το ελληνικό ποδόσφαιρο στο πλευρό των παιδιών προσφύγων

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:37

BBC: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ