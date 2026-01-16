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Axios: Στην Ουάσιγκτον ο επικεφαλής της Μοσάντ - Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις εν μέσω κρίσης στο Ιράν
Ειδήσεις
15:06 - 16 Ιαν 2026

Axios: Στην Ουάσιγκτον ο επικεφαλής της Μοσάντ - Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις εν μέσω κρίσης στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, για συνομιλίες που αφορούν τις εξελίξεις στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται ισραηλινή πηγή καθώς και δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος.

Η επίσκεψη του Μπαρνέα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των συνεννοήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, με φόντο τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο Ιράν και τα σενάρια ενδεχόμενης αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης ως απάντηση στην καταστολή από το ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής της Μοσάντ αναμένεται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος διατηρεί τον άμεσο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Γουίτκοφ βρισκόταν σε επαφή με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων κινητοποιήσεων.

Παραμένει ασαφές αν ο Νταβίντ Μπαρνέα θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ ακολουθεί την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη ο Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αντικείμενο την κλιμακούμενη κρίση στο Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Axios, κατά τη συνομιλία αυτή ο Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, προκειμένου να δοθεί στο Ισραήλ περισσότερος χρόνος προετοιμασίας απέναντι σε πιθανά ιρανικά αντίποινα.

Ισραηλινή πηγή ανέφερε επίσης ότι, πέρα από τις ανησυχίες για αντίδραση της Τεχεράνης, το υφιστάμενο αμερικανικό σχέδιο προβλέπει επιθέσεις κατά στόχων των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας, ωστόσο εκτιμάται από το Ισραήλ πως δεν είναι επαρκές για να οδηγήσει σε ουσιαστική αποσταθεροποίηση του καθεστώτος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης παραμένει ανοικτό, ιδιαίτερα εάν το Ιράν επαναλάβει τη βίαιη καταστολή και τις δολοφονίες διαδηλωτών. Από την πλευρά τους, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, ο αμερικανικός στρατός ενισχύει τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή, προκειμένου να είναι έτοιμος σε περίπτωση που δοθεί σχετική εντολή από τον πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln και η συνοδευτική του ομάδα κρούσης κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Επιπλέον, αναμένεται η αποστολή πρόσθετων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, μαχητικών αεροσκαφών και πιθανόν υποβρυχίων στην ευρύτερη περιοχή, όπως επισημαίνει το Axios.

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