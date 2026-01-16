Κάρνεϊ: «Όχι» στα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, μετά από συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τόνισε πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οφείλουν να σέβονται τις δεσμεύσεις τους.

Ο Κάρνεϊ υπογράμμισε την πλήρη στήριξη του Καναδά στη δανική κυριαρχία επί της στρατηγικής σημασίας αρκτικής νήσου, σημειώνοντας ότι ο Καναδάς και η Δανία είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ και ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Άρθρα 5 και 2 παραμένουν ακέραιες. Οι δηλώσεις του έγιναν εν μέσω κλιμάκωσης της ρητορικής του Τραμπ για τα αμερικανικά συμφέροντα στην Αρκτική, η οποία έχει οξύνει τις σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ.

Η Δανία και άλλοι σύμμαχοι ανακοίνωσαν ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, ενώ η ΕΕ δήλωσε ότι αυξάνει τις επενδύσεις και τη στήριξή της στο νησί. Ο Κάρνεϊ πρόσθεσε ότι το ζήτημα συζητήθηκε και με τον Σι, με «σημαντική σύγκλιση απόψεων».