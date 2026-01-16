«Καρφιά» Φιντάν για Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός που ποζάρει με τον Νετανιάχου

«Έχετε δει οποιοδήποτε άλλον πρωθυπουργό, εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό, να πηγαίνει στο Τελ Αβίβ και να φωτογραφίζεται;», αναρωτήθηκε ο Φιντάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα, Παρασκευή (16/1).

Οι νέες αιχμές κατά του Έλληνα πρωθυπουργού από τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, έρχονται λίγες μόλις ώρες μετά την επιβεβαίωση και από την Αθήνα της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν εντός του Φεβρουαρίου.

«Κανείς δεν πηγαίνει. Γιατί δεν πηγαίνουν; Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι το να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του [σ.σ. με τον Νετανιάχου] αυτές τις μέρες δεν είναι ευχάριστο. Όλοι σκέφτονται την δική τους εκλογική βάση», σημείωσε ο Φιντάν.

Συμπλήρωσε, δε, πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν μπορεί να ταξιδέψει πουθενά εκτός από τις ΗΠΑ, αλλά ο ίδιος δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο να επισκεφτεί την Ελλάδα.

«Μπορεί ο Νετανιάχου να πάει οπουδήποτε εκτός Αμερικής; Δεν μπορεί. Ίσως έρθει στην Ελλάδα, δεν ξέρω», είπε συγκεκριμένα.

«Όταν οι Ισραηλινοί σταματήσουν την καταπίεση και τον διωγμό των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την εξομάλυνση. Αλλά όσο συνεχίζονται αυτές οι περιφερειακές πολιτικές, η αποκατάσταση των σχέσεων δεν είναι δυνατή ούτε για εμάς, ούτε για πολλές άλλες χώρες», δήλωσε ακόμη.